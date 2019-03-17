انت الان تتابع جوارديولا يطالب بتأجيل الحديث عن الرباعية التاريخية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:خالد الفوي ١٧ مارس ٢٠١٩ - ١٢:١٨ م

بيب جوارديولا

يرفض المدرب الإسباني بيب جوارديولا الحديث عن إمكانية تتويج فريقه بالرباعية التاريخية هذا الموسم، حيث يفضل الحديث في هذا الأمر بنهاية شهر أبريل المقبل، في حال استمر السيتي منافسًا على الأربع جبهات، وحقق مانشستر سيتي فوزًا مثيرًا على سوانزي سيتي أمس بنتيجة 3-2، ليتأهل إلى نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، وقال جوارديولا: "احتفظوا بهذا السؤال حتى نهاية شهر أبريل وسأجيب حينها، أعرف أن هناك جماهير ستعتبر عدم الفوز بثلاثة أو أربعة ألقاب هذا الموسم بمثابة الإخفاق، كل ما يمكن قوله هو أننا سنقاتل في كل مباراة عقب فترة التوقف الدولية".

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وتوج مانشستر سيتي بلقب كأس الرابطة الإنجليزية، ويتصدر حاليا جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، ووصل إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، حيث من المنتظر أن يواجه توتنهام. وسبق أن حقق بيب جوارديولا الثلاثية التاريخية من قبل، وكان ذلك برفقة برشلونة، عندما توج بلقب الدوري الإسباني وكأس ملك إسبانيا ودوري أبطال أوروبا