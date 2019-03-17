انت الان تتابع التأهل لدوري الأبطال يشعل ديربي الغضب في الكالتشيو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

سيكون عشاق الكرة الإيطالية على موعد مع واحدة من المباريات الكلاسيكية في الكالتشيو، وذلك عندما يصطدم ميلان بغريمه الإنتر في مباراة عنوانها الأبرز التأهل لدوري الأبطال

يحتضن ملعب سان سيرو، اليوم الأحد، في تمام الساعة 9:30 مساء "ديربي الغضب"، وذلك عندما يصطدم ميلان بغريمه الإنتر في قمة مباريات الجولة رقم 28 من الدوري الإيطالي "كالتشيو" لموسم 2018- 2019، ويحتل ميلان، بقيادة مدربه جينارو جاتوزو، المركز الثالث برصيد 51 نقطة جمعها من خلال الفوز في 14 مباراة والتعادل في 9 لقاءات والخسارة في 4 لقاءات، وبدوره يوجد الإنتر بقيادة مدربه لوسيانو سباليتي في المركز الرابع برصيد 50 نقطة جمعها من خلال الفوز في 15 مباراة والتعادل في 5 لقاءات وخسارة 7 مواجهات أخرى.

المواجهات المباشرة تواجه الفريقان في 222 مباراة سابقة على مدار 110 أعوام، وحقق الإنتر الفوز في 79 لقاءً مقابل 76 انتصارا لميلان، وسجل النيراتزوري 300 هدف في تلك اللقاءات مقابل 297 هدفًا للروسونيري. وتواجه الفريقان في الدوري في 169 مباراة سابقة، حقق خلالها الإنتر الفوز في 63 مباراة مقابل 51 فوزا لميلان



تواجه الفريقان في 222 مباراة سابقة على مدار 110 أعوام، وحقق الإنتر الفوز في 79 لقاءً مقابل 76 انتصارا لميلان، وسجل النيراتزوري 300 هدف في تلك اللقاءات مقابل 297 هدفًا للروسونيري. المواجهات المباشرةتواجه الفريقان في 222 مباراة سابقة على مدار 110 أعوام، وحقق الإنتر الفوز في 79 لقاءً مقابل 76 انتصارا لميلان، وسجل النيراتزوري 300 هدف في تلك اللقاءات مقابل 297 هدفًا للروسونيري. وتواجه الفريقان في الدوري في 169 مباراة سابقة، حقق خلالها الإنتر الفوز في 63 مباراة مقابل 51 فوزا لميلان وتعادلا في 55 لقاءً، وسجل الإنتر في تلك المباريات 273 هدفًا مقابل 217 هدفًا لميلان. أما آخر 10 مباريات بين الفريقين، فحقق خلالها الإنتر الفوز في 3 مباريات مقابل انتصارين لميلان، وانتهت 5 لقاءات بالتعادل. ميلان ميلان كانت هناك أوقات هذا الموسم أشارت خلالها بعض التقارير الإيطالية إلى اقتراب ميلان من إقالة المدرب جاتوزو، قبل أن يظهر الروسونيري الثقة بأسطورة النادي. ولم يخسر ميلان في آخر 10 مباريات بالدوري، وجمع الفريق 23 نقطة في تلك الفترة، وهو عدد كاف من النقاط لوضع الفريق في المراكز المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل. ويعد التأهل إلى دوري الأبطال هو الهدف الأبرز لميلان هذا الموسم، وسيحاول جاتوزو الحفاظ على عقلية الفريق الحالية، خاصة أنها تغيرت بصورة كبيرة، بعدما كان الروسونيري يعاني من أجل ضمان التأهل إلى الدوري الأوروبي، تلك المسابقة التي ودعها الفريق من دور المجموعات هذا الموسم. وتغير حال ميلان بالكلية، بعد التعاقد مع المهاجم البولندي بيونتيك في شهر يناير الماضي، والذي نجح في تسجيل 6 أهداف حتى الآن. Advertisements وعلى الرغم من الفوز الباهت الذي حققه ميلان في آخر مباراتين على كل من ساسولو وكييفو، فإن الأهم هو امتلاك الفريق للعقلية الانتصارية، وهو سلاح ميلان في قمة اليوم. إنتر

مثل ميلان، كانت هناك تقارير تفيد رغبة إدارة إنتر في إقالة المدرب سباليتي الصيف المقبل، بصرف النظر عن النتائج التي سيحققها حتى نهاية الموسم الجاري. إنترمثل ميلان، كانت هناك تقارير تفيد رغبة إدارة إنتر في إقالة المدرب سباليتي الصيف المقبل، بصرف النظر عن النتائج التي سيحققها حتى نهاية الموسم الجاري. ولم يحصد إنتر سوى 11 نقطة من آخر 8 مباريات خاضها في الدوري، وودع الدوري الأوروبي من دور الـ16 أمام إينتراخت فرانكفورت الخميس الماضي. ومع النتائج السلبية التي يعاني منها الفريق ومشكلات نجمه ماورو إيكاردي، يبدو أن الوضع سيئ للغاية بالنسبة لسباليتي. وكان يأمل الإنتر في الفوز بلقب الدوري الأوروبي، للتأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، ومع الخروج بات لزامًا على النيراتزوري القتال على الوجود في المراكز الأربعة الأولى لتتأهل إلى دوري الأبطال، خاصة أن الفارق بينه وبين روما الخامس، 3 نقاط فقط. أرقام قياسية

أكبر فوز حققه ميلان على الإنتر كان بنتيجة 6-0 في عام 2001، بينما كان أكبر فوز للإنتر بنتيجة 5-0 في عام 1910. أرقام قياسيةأكبر فوز حققه ميلان على الإنتر كان بنتيجة 6-0 في عام 2001، بينما كان أكبر فوز للإنتر بنتيجة 5-0 في عام 1910. ويحتل النجم الأوكراني أندريه شيفشينكو، نجم ميلان السابق، صدارة هدافي الديربي برصيد 14 هدفا. التشكيل المتوقع

ميلان: دوناروما- كالابريا- موساكيو- رومانولي- رودريجز- كيسي- باجايوكو- باكويتا- سوزو- بيونتيك- شالانوجلو. التشكيل المتوقعدوناروما- كالابريا- موساكيو- رومانولي- رودريجز- كيسي- باجايوكو- باكويتا- سوزو- بيونتيك- شالانوجلو. إنتر: هاندانوفيتش- دامبروزيو- سكرينيار- دي فريج- أسامواه- بروزوفيتش- بوليتانو- جواو ماريو- بيرسيتش- مارتينيز. وفي ما يلي باقي مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإيطالي:

جنوة X يوفنتوس الساعة 1:30 ظهرًا. وفي ما يلي باقي مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإيطالي:جنوة X يوفنتوس الساعة 1:30 ظهرًا. أتلانتا X كييفو فيرونا الساعة 4:00 عصرًا. إمبولي X فروسينوني الساعة 4:00 عصرًا. لاتسيو X بارما الساعة 4:00 عصرًا. نابولي X أودينيزي الساعة 7:00 مساء.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر التأهل لدوري الأبطال يشعل ديربي الغضب في الكالتشيو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على التحرير الإخبـاري وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.