انت الان تتابع «اتحاد طولان» يصطدم بـ«حرس العشري» في الدورى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

١٧ مارس ٢٠١٩ - ١٢:٠٤ م

الاتحاد السكندري

يصطدم نادي الاتحاد السكندري بنظيره حرس الحدود في المباراة المقرر إقامتها في تمام الساعة السادسة من مساء اليوم الأحد، ضمن المباريات المؤجلة من الأسبوع الثالث والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز، على استاد برج العرب بالإسكندرية. ويدخل الفريق السكندري، بقيادة حلمي طولان، المواجهة منتشيا بفوزه على فريق الجونة بهدفين مقابل هدف، في الجولة الأخيرة لمسابقة الدوري، بينما يتعادل حرس الحدود بقيادة مدربه طارق العشري سلبيًّا مع نظيره إنبي في نفس الجولة بالمسابقة.

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ويدير اللقاء تحكيميا أحمد الغندور، يعاونه محمود عبد السميع وعدي عيد، وشريف حسن حكمًا رابعًا، وكل من وليد عبد العزيز ومحمود دسوقي حكمًا خامسًا. ويحتل الاتحاد السكندري المركز التاسع بجدول الدوري برصيد 31 نقطة، بعد أن لعب 25 مباراة، فاز في 7 وتعادل في 10، وخسر في 8 لقاءات، وسجل لاعبوه 33 هدفًا، وتلقت شباكه