انت الان تتابع إيهاب جلال يكشف سر عدم مصافحته حسام حسن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:أحمد ثروت ١٧ مارس ٢٠١٩ - ١٢:٢٠ م

إيهاب جلال

كشف إيهاب جلال، المدير الفني للفريق الأول بنادي المصري البورسعيدي، عن سبب رفضه مصافحة حسام حسن، مدرب فريق سموحة، وذلك خلال المواجهة التي جمعتهما مساء أمس السبت، على ملعب استاد الجيش بالسويس ضمن مواجهات الجولة السادسة والعشرين من منافسات الدوري الممتاز. وقال جلال، فى تصريحات إذاعية عبر برنامج "ساعة مع شوبير" على إذاعة أون سبورت إف إم، اليوم: "كنت أخشى أي رد فعل أو تجاوز من حسام حسن، لكنني طلبت من لاعبي الفريق الذهاب لمصافحة الجهاز الفنى لسموحة كونه قام بتدريبهم من قبل".

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وأضاف جلال: "لا توجد أى مشكلة لى مع أحد، ويجب على اللاعبين أن تكون علاقتهم جيدة بمدربيهم السابقين، وألا يتعدى الأمر مباراة كرة قدم، والمباراة بالنسبة إلىّ لا تتعدى حسابات الثلاث نقاط التي يحصدها الفريق الفائز". وعن مباريات الفريق خلال الفترة المقبلة: "لدينا مواجهة مهمة وصعبة أمام فريق المقاولون العرب