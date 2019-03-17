انت الان تتابع الأهلى: الحراس الثلاثة جاهزون لمباراة القمة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:أحمد ثروت ١٧ مارس ٢٠١٩ - ١١:٤١ ص

الأهلى

كشف طارق سليمان، مدرب حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، عن مشاركة محمد الشناوى فى المباراة التى أقيمت أمس السبت أمام نظيره شبيبة الساورة الجزائري على ملعب استاد برج العرب، ضمن مواجهات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات للبطولة الإفريقية، وذلك بعد الإصابة التي تعرض لها أمام فيتا كلوب الكونغولى. وقال سليمان فى تصريحات إذاعية، اليوم الأحد، عبر برنامج "ملعب 9090": "مشاركة الشناوى فى المباراة لا تعنى عدم الثقة بعلى لطفى، لكن مباراة الساورة كانت تحتاج إلى حارس ذي خبرات كبيرة، خاصة أنه لقاء حاسم للفريق فى البطولة".

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وأضاف: "المدير الفنى أشاد بعلى لطفى بعد مباراة فيتا كلوب لأنه أدى بشكل جيد، وذلك خلال المؤتمر الذى عُقد قبل مباراة الساورة، ولدينا ثقة كبيرة به، لكن الجهاز الفنى للفريق كان يريد لاعبين ذوي خبرة ونسبة مشاركتهم فى المباريات كبيرة". وتابع: "الشناوى تدرب منفردا قبل المباراة بثلاثة أيام، وأعطى مؤشرا إيجابيا