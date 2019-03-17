انت الان تتابع الزمالك في مهمة حسم التأهل الإفريقي ضد نصر حسين داي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
١٧ مارس ٢٠١٩ - ١٠:٣٠ ص
الزمالك
يشهد ملعب 5 يوليو بالجزائر، في تمام الساعة السادسة من مساء اليوم الأحد، مواجهة صعبة بين الزمالك، ونظيره نصر حسين داي الجزائري، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة لدور المجموعات بمسابقة كأس الكونفيدرالية الإفريقية، ويتصدر الفارس الأبيض قمة المجموعة الرابعة بعد الفوز على جور ماهيا الكيني في الجولة الماضية برصيد 8 نقاط، يليه بترو أتلتيكو الأنجولي في المركز الثاني برصيد 7 نقاط، ثم نصر حسين داى في المركز الثالث بنفس الرصيد من النقاط وأخيرًا جور ماهيا الكيني في المركز الرابع برصيد 6 نقاط.
ويسعى الزمالك للفوز أمام بطل الجزائر، ليتصدر المجموعة، خاصة أن رصيده سيرتفع إلى 11 نقطة، وفي حال التعادل سيرفع رصيده لـ9 نقاط، وينتظر نتيجة مباراة بترو أتلتيكو وجور ماهيا لتحديد ترتيبه في المجموعة، حيث إن فوز جور ماهيا سيمنح الزمالك صدارة الترتيب، ويصبح الفريق الكيني في المركز الثاني، بنفس الرصيد، لأن
ويسعى الزمالك للفوز أمام بطل الجزائر، ليتصدر المجموعة، خاصة أن رصيده سيرتفع إلى 11 نقطة، وفي حال التعادل سيرفع رصيده لـ9 نقاط، وينتظر نتيجة مباراة بترو أتلتيكو وجور ماهيا لتحديد ترتيبه في المجموعة، حيث إن فوز جور ماهيا سيمنح الزمالك صدارة الترتيب، ويصبح الفريق الكيني في المركز الثاني، بنفس الرصيد، لأن فارق المواجهات المباشرة سيكون لصالح الأبيض.
أما في حالة تعادل الزمالك، وفوز بترو أتلتيكو على جور ماهيا فيعني تأهل الزمالك وصيفًا للمجموعة، ويصبح الفريق الأنجولي في المركز الأول برصيد 10 نقاط.
على الجانب الآخر، يبحث الفريق الجزائري عن الفوز معتمدا على عاملي الأرض والجمهور، كما أنه لم يخسر على ملعبه خلال الجولات الماضية منذ مشاركته في كأس الكونفيدرالية في نسخته الحالية ولا يعانى من أية إصابات أو غيابات بصفوف الفريق قبل لقاء القلعة البيضاء.
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