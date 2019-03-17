شكرا لقرائتكم خبر عن تأكد غياب أحمد مسعود عن المصري أمام المقاولون العرب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

تأكد غياب أحمد مسعود، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري البورسعيدي عن المباراة القادمة للفريق أمام المقاولون العرب، والمقرر إقامتها في الرابعة عصر يوم الجمعة الموافق التاسع والعشرين من مارس الجاري ضمن مباريات الجولة السابعة والعشرين من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

ويأتي غياب «مسعود» عن الفريق بعد حصوله على الإنذار الثالث في مباراة الفريق أمام سموحة أمس، والتي انتهت بفوز المصري بأربعة أهداف مقابل هدفين.