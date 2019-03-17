شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب الأوليمبي يطير إلى إسبانيا استعدادًا لمواجهتي هولندا وأمريكا الوديتين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

غادرت القاهرة، صباح اليوم الأحد، بعثة منتخب مصر الأوليمبي لكرة القدم، متوجهة إلى إسبانيا، للدخول في معسكر مغلق تتخلله مباراتان وديتان أمام أمريكا يوم ٢٢ مارس الحالي وهولندا ٢٦ من الشهر نفسه، ضمن برنامج إعداد الفريق لخوض نهائيات الأمم الأفريقية تحت ٢٣ سنة التي تستضيفها مصر في نوفمبر المقبل، والمؤهلة لأوليمبياد طوكيو ٢٠٢٠.

يترأس البعثة اللواء ثروت سويلم، المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم، وتضم شوقي غريب مديرا فنيا، والدكتور علاء عبدالعزيز مديرا للمنتخب، ومعتمد جمال مدربا عاما، ووائل رياض «شيتوس» ومحمد شوقي مدربين، وأسامة عبدالكريم مدربا لحراس المرمى، والدكتور أيمن زين طبيبا، والدكتور كمال عبدالواحد، أخصائي الأحمال، والدكتور صلاح عاشور للعلاج الطبيعي، والدكتور محمد صلاح للتأهيل، والإداريين أيمن سليمان ومحمد عشري، وعيد سليمان للمهمات.

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و25 لاعبا هم: عمر رضوان وعمر صلاح ومحمود جاد ومصطفى شوبير وأسامة جلال ومحمود مرعي وأحمد رمضان «بيكهام» ومحمود صابر ومحمد عبدالسلام وكريم العراقي وكريم وليد «نيدفيد» وأكرم توفيق وأحمد مصطفى ومحمد صادق ومهاب ياسر وأحمد محمد يوسف ويوسف الجوهري وغنام محمد غنام وناصر ماهر وأحمد حمدي وإمام عاشور ورمضان صبحي وناصر منسي وأحمد ياسر ريان وعمر مرموش المحترف في ألمانيا.

من جانبه، أكد غريب أن الاحتكاك بالمدارس الكروية المختلفة يصب في مصلحة الفريق، ووجه الشكر لمجلس إدارة الاتحاد الداعم الرئيسي للفريق بتوفيره برنامج إعداد قويًا ليكون هذا الفريق النواة الأولى للمنتخب الوطني.

وأكد غريب أن الجهاز الفني نجح في الوصول للقوام الأساسي للمنتخب بعد ١١ مباراه ودية، ولكن سيظل باب المنتخب مفتوحا أمام الجميع حتى موعد المعسكر الأخير الذي يسبق البطولة.

ووجه غريب الشكر للدكتور كرم كردي، عضو مجلس إدارة الاتحاد، والمشرف العام على المنتخب، لدعمه المتواصل للفريق منذ تسلم الجهاز الفني المهمة في ٢٠١٨.