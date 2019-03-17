شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يستأنف تدريباته الأربعاء استعدادًا لمواجهة الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب حدد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، العاشرة صباح الأربعاء المقبل، موعدا لاستئناف التدريبات الجماعية استعدادا لمواجهة الزمالك القادمة. ويلتقي الأهلي مع نظيره الزمالك يوم 30 مارس الحالي ضمن منافسات مسابقة الدوري الممتاز. يذكر أن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارتن لاسارتي، منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات لمدة ثلاثة أيام بعد الفوز أمس على شبيبة الساورة الجزائري بثلاثية نظيفة والوصول إلى ربع نهائي دوري الأبطال.

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