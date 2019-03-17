شكرا لقرائتكم خبر عن «القادسية» يواصل نتائجه السلبية.. والجماهير تطالب بالتصحيح والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عيسى الدوسري (الخبر)

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي القادسية مسلسل خسائره المتتالية، اثر خسارته أمام نظيره الفيصلي (0-3) ضمن الجولة الـ 24 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ورغم قيام إدارة القادسية بإقالة مدرب الفريق الأول لكرة البلغاري إيفايلو بيتيفا، وإسناد المهمة للمدرب الوطني بندر باصريح، إلا أن الوضع بقي على ما هو عليه، وتلقى الفريق القدساوي خسارة جديدة أمام الفيصلي، صعبت من مهمة الفريق خلال المباريات القادمة، خاصة وأن وضع القادسية أصبح أكثر تعقيداً، ويجب عليه الخروج من دوامة الخسائر المتتالية، بفوز يرفع من معنويات اللاعبين ويبعده عن دائرة الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى، وعانى القادسية في مباراة الفيصلي من نفس المشاكل التي واجهها في وجود المدرب المقال بيتيفا، بدءا من المشاكل الفنية في الثغرات الموجودة في خطي الوسط والدفاع، والتي تسببت في ولوج العديد من الأهداف خلال الجولات الماضية.

ورغم خسارة القادسية مواجهة الفيصلي، إلا ان بعض القدساويين رفضوا تحميل الخسارة للمدرب الوطني بندر باصريح، خصوصاً وانه لم يستلم الأمور الفنية للفريق إلا قبل مباراة الفيصلي بـ 72 ساعه، وليس بإستطاعته تغيير وضع الفريق خلال الفترة القصيرة من جانبه، قرر الجهاز الفني لفريق القادسية الأول لكرة القدم، بقيادة المدرب الوطني بندر باصريح إقامة معسكر داخلي مفتوح للاعبين في مقر النادي خلال الأسبوعين المقبلين، وستكون التدريبات صباحية ومسائية، وسيتخلل المعسكر مباراة ودية ضد فريق النجمة البحريني، ويأتي هذا المعسكر رغبة من الجهاز الفني في فرض التركيز التام على اللاعبين حتى يعود الفريق لسكة الانتصارات، لاسيما وأن الفريق سيخوض لقاء مهم أمام الاتفاق يوم (الخميس) 28 مارس الجاري، في إطار مباريات الجولة 25 بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان.