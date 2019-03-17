شكرا لقرائتكم راتب سانشيز عقبة أمام انضمامه ليوفنتوس... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ذكر موقع (كالتشيو ميركاتو) الإيطالى، أن فريق يوفنتوس يرغب فى التعاقد مع أليكسيس سانشيز نجم مانشستر يونايتد الإنجليزى، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأوضح الموقع أن يوفنتوس الذى يقاتل على جبهتين فى الوقت الحالى، فى الدورى الإيطالى ودورى أبطال أوروبا، يسعى للحصول على تعزيزات كبيرة بسوق الانتقالات الصيفية، مؤكدا أن البيانكونيرى حدد سانشيز، كهدف له فى الفترة المقبلة، خاصة وأنه قد يغادر أولد ترافورد بعد موسم مخيب للآمال رفقة الشياطين الحمر.

وأشار إلى أنهتوجد عقبة وحيدة فى طريق يوفنتوس صوب سانشيز، تتمثل فى الراتب الكبير للنجم التشيلى، حيث يحصل على نحو 20 مليون يورو "خالصة الضرائب" فى الموسم الواحد، موضحا أن يوفنتوس غير مستعد لدفع هذا الراتب فى الوقت الحالي؛ ما قد يغير موقفه تجاه نجم اليونايتد.