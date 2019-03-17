شكرا لقرائتكم موعد مباراة ليفربول وفولهام اليوم 17-3-2019 والقنوات الناقلة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يسعى محمد صلاح نجم منتخب مصر لقيادة ليفربول نحو إستعادة صدارة الدورى الإنجليزى الممتاز عندما يحل ضيفاً على فولهام اليوم بملعب "كرافين كوتاج"، ضمن منافسات الجولة الـ 31 من عمر مسابقة "البريميرليج".

موعد مباراة ليفربول وفولهام

يحل ليفربول ضيفاً على فولهام فى الرابعة والربع عصر اليوم ويحتل ليفربول المركز الثانى فى جدول ترتيب الدورى الإنجليزى برصيد 73 نقطة خلف مانشستر سيتى صاحب الصدارة، بينما يحتل فولهام المركز الـ 19 وقبل الأخير برصيد 17 نقطة.

وتبدو الفرصة سانحة أمام ليفربول لتحقيق الفوز فى مباراة اليوم وإنتزاع الصدارة من مانشستر سيتى الذى تأجلت مباراته أمام مانشستر يونايتد، نظراً لمواجهة سوانزى سيتى فى ربع نهائى كأس الاتحاد الإنجليزي.

ويفتقد ليفربول فى مباراة اليوم لجهود جوردان هندرسون بعدما تعرض لإصابة قوية خلال مباراة بايرن ميونخ، التى أقيمت الأربعاء الماضى بملعب "أليانز أرينا"، وإنتهت بفوز ليفربول بنتيجة 3 – 1، فى إياب دور الـ16 من بطولة دورى أبطال أوروبا، فيما تحوم الشكوك حول مشاركة نابى كيتا.

وعلى الرغم أن فولهام يبتعد بفارق 13 نقطة عن المنطقة الآمنة بجدول الدورى، إلا أنه سيسعى جاهداً لتحقيق الفوز من أجل التمسك بآماله فى البقاء بالدرجة الممتازة.

ويستعد محمد صلاح لتسجيل الظهور الـ93 مع ليفربول بمختلف المسابقات الإنجليزية والأوروبية، عندما يحل ضيفاً على فولهام.

وشارك محمد صلاح فى 92 مباراة مع ليفربول بمختلف المسابقات الإنجليزية والأوروبية، سجل خلالها 64 هدفاً وصنع 25 هدفاً آخر، وفقاً لموقع "ترانسفير ماركت" العالمى المتخصص فى إحصائيات كرة القدم.

وشارك محمد صلاح فى 92 مباراة مع ليفربول بمختلف المسابقات الإنجليزية والأوروبية، سجل خلالها 64 هدفاً وصنع 25 هدفاً آخر، وفقاً لموقع "ترانسفير ماركت" العالمى المتخصص فى إحصائيات كرة القدم.

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ويأمل محمد صلاح فى إستعادة ذاكرة التهديف أمام فولهام بعدما صام عن التسجيل فى أخر 4 مباريات بمسابقة الدورى الانجليزى أمام مانشستر يونايتد وواتفورد وايفرتون وبيرنلي.

ويتطلع محمد صلاح لقيادة ليفربول للحصول على لقب الدورى الإنجليزى للمرة الأولى منذ عام 1990، والعودة من جديد لحصد الألقاب الجماعية مع أندية أوروبا بعد غياب، بجانب الاحتفاظ بلقب هداف الدورى الإنجليزى للموسم الثانى على التوالى.

ويفتقد ليفربول فى مباراة اليوم لجهود جوردان هندرسون بعدما تعرض لإصابة قوية خلال مباراة بايرن ميونخ، التى أقيمت الأربعاء الماضى بملعب "أليانز أرينا"، وإنتهت بفوز ليفربول بنتيجة 3 – 1، فى إياب دور الـ16 من بطولة دورى أبطال أوروبا، فيما تحوم الشكوك حول مشاركة نابى كيتا.

وعلى الرغم أن فولهام يبتعد بفارق 13 نقطة عن المنطقة الآمنة بجدول الدورى، إلا أنه سيسعى جاهداً لتحقيق الفوز من أجل التمسك بآماله فى البقاء بالدرجة الممتازة.

ويأمل محمد صلاح فى إستعادة ذاكرة التهديف أمام فولهام بعدما صام عن التسجيل فى آخر 4 مباريات بمسابقة الدورى الانجليزى أمام مانشستر يونايتد وواتفورد وإيفرتون وبيرنلي.

ويتطلع محمد صلاح لقيادة ليفربول للحصول على لقب الدورى الإنجليزى للمرة الأولى منذ عام 1990، والعودة من جديد لحصد الألقاب الجماعية مع أندية أوروبا بعد غياب، بجانب الاحتفاظ بلقب هداف الدورى الإنجليزى للموسم الثانى على التوالى.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وفولهام

وتعرض مباراة ليفربول وفولهام علي قناة beIN SPORTS HD 2 ويسبق انطلاق المباراة استوديو تحليلي للحديث عن فرص الفريقين وحظوظ كلاً منهم.