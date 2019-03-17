شكرا لقرائتكم روني يسجل أول هاتريك في الدوري الأمريكي.. فيديو... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اقتنص فريق دي سي يونايتد، صدارة مجموعة الشرق في بطولة الدوري الأمريكي لكرة القدم للمحترفين، بعدما اكتسح ضيفه ريال سالت ليك (5 ـ 0) فجر اليوم/ الأحد/ في المرحلة الثالثة من المسابقة.

وتألق المهاجم الإنجليزي واين روني بشكل لافت وسجل ثلاثة أهداف (هاتريك) لدي سي يونايتد، وهو أول هاتريك لنجم مانشستر يونايتد السابق بالمسابقة الأمريكية.

وافتتح روني التسجيل في الدقيقة (34) من ضربة جزاء ثم أضاف الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين (41) و(65)، فيما تكفل لوكاس رودريجيز وأوليسيس سيجورا بتسجيل الهدفين الرابع والخامس في الدقيقتين (76) و(80).

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وصعد فريق دي سي يونايتد لصدارة مجموعة الشرق بفضل الفوز الكاسح على ريال سالت ليك ليرفع رصيده إلى 7 نقاط، فيما تجمد رصيد منافسه عند 4 نقاط محتلا المركز السابع.