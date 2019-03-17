شكرا لقرائتكم أحذية لاعبى الزمالك آخر توصيات جروس قبل موقعة حسين داى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اهتم السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للزمالك، بكافة الأمور والتفاصيل التى تخص اللاعبين قبل مواجهة نصر حسين داى، فى المباراة المقرر لها مساء اليوم، على استاد 5 يوليو، فى الجولة الأخيرة من دور المجموعات بالكونفدرالية.

وطالب جروس، لاعبى الزمالك، عقب المران الختامى باختيار الأحذية المناسبة لأرضية ملعب المباراة، حيث قال لهم إن الأرضية جيدة ولكن عليهم اختيار الحذاء المناسب للعب عليها.

ويحتل الزمالك المركز الأول فى مجموعته برصيد 8 نقاط ويأتى خلفه بترو أتلتيكو الأنجولى بـ7 نقاط ونصر حسين داى بنفس الرصيد من النقاط وجورماهيا الكينى فى المركز الأخير بـ6 نقاط، يكفى الزمالك الفوز أو التعادل للصعود مباشرة إلى دور ربع النهائى بالبطولة الأفريقية أما فى حالة خسارة الفريق الأبيض سيكون تأهل الفريق متوقف على تعادل جورماهيا الكينى وبترو أتلتيكو الأنجولى فى المباراة التى ستقام بنفس توقيت لقاء الزمالك ونصر حسين داى.

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