شكرا لقرائتكم كل الاحتمالات واردة.. تعرف على حظوظ الزمالك فى التأهل بالكونفدرالية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يستعد الزمالك لمواجهة نصر حسين داى الجزائرى في المباراة التى تجمعهما فى السادسة مساء اليوم الأحد بختام دور المجموعات لبطولة الكونفيدرالية الإفريقية.

يتربع الزمالك على قمة المجموعة برصيد 8 نقاط جمعهم من فوزين وتعادلين، وإن كانت مهمته صعبة لاسيما وأنه يلعب خارج أرضه وفى أجواء عصيبة كونها الفرصة الأخيرة لبطل الجزائر أيضا فى الصعود هو الآخر إلى ربع نهائى الكونفدرالية.

ترتيب مجموعة الزمالك في الكونفدرالية

الزمالك يتصدر المجموعة برصيد 8 نقاط وبترو أتلتيكو في المركز الثاني برصيد 7 أهداف ونصر حسين داى فى المركز الثالث بنفس الرصيد من النقاط، وأخيرا جورماهيا فى المركز الأخير برصيد 6 نقاط، وتمتلك كل الأندية فرصة التأهل إلى دور الثمانية.

فرص الزمالك في التأهل حال الفوز أو التعادل

Advertisements

يحتاج الزمالك للفوز بأى نتيجة لرفع رصيده إلى 11 نقطة وبالتالي يضمن الصعود إلى دور الثمانية كأول المجموعة دون النظر لنتائج المباراة الأخرى بين جورماهيا الكينى وبترو أتلتيكو الأنجولى.

حال تعادل الزمالك يرتفع رصيده إلى 9 نقاط، ونصر حسين داي إلى 8 نقاط، وفوز جورماهيا على بترو أتلتيكو يقوده للتأهل برفقة الزمالك، أما في حالة التعادل فيتأهل الزمالك أيضًا كأول المجموعة، وفي حالة تعادل الزمالك وفوز بترو أتلتيكو تتساوى 3 أندية في رصيد 9 نقاط ويتأهل الأبيض لتفوقه على الفريقين الأنجولي والجزائري في المواجهات المباشرة.

فرص الزمالك في التأهل حال الخسارة

وفى حال خسارة الزمالك من نصر حسين داى سينتظر نتيجة المباراة الأخرى بين بطلى أنجولا وكينيا بحيث يتأهل إلي دور الثمانية حال انتهاء اللقاء الآخر بالتعادل بأى نتيجة لأن وقتها سيخطف الأبيض بطاقة التأهل مباشرة.

حال فوز بترو أتلتيكو سيصعد به للنقطة العاشرة ويصعد حينها مع نصر حسين داى ويخرج الزمالك من البطولة.

حال فوز جورماهيا سيصل للنقطة التاسعة ويتأهل مباشرة مع بطل الجزائر ويودع الزمالك الكونفدرالية.