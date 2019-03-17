شكرا لقرائتكم إقصاء شبيبة الساورة بعيون جزائرية.. ماذا قالت الصحف؟... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أفردت الصحافة الجزائرية مساحات واسعة للحديث عن خروج فريق شبيبة الساورة من مسابقة دورى أبطال أفريقيا بعد الهزيمة الثقيلة التى تعرض لها أمام الأهلى بثلاثية نظيفة فى المباراة، التى جمعتهما مساء أمس بملعب "برج العرب"، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة لدور المجموعات بمسابقة دورى أبطال أفريقيا.

البداية مع صحيفة "الخضرة"، والتى عنونت "شبيبة الساورة يسقط امام الأهلى بثلاثية ويغادر دورى الأبطال"، وقالت الصحيفة إن الأهلى قدم عرضاً قوياً وسيطر على مجريات اللعب طوال اللقاء ليستحق الفوز فى المباراة ببراعة.

فى حين عنونت صحيفة "الشعب"، "إقصاء نادى شبيبة الساورة من منافسات رابطة أبطال أفريقيا"، وقالت الصحيفة إن الأهلى "نادى القرن" تصدر جدول ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 10 نقاط، بعد فوزه على ممثل الكرة الجزائرية بثلاثية نظيفة.

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وكتبت صحيفة "الخبر"، "إقصاء شبيبة الساورة من رابطة الأبطال الأفريقية"، بينما عنونت صحيفة "النهار"، "رسمياً.. شبيبة الساورة تودع دورى الأبطال بمرارة كبيرة".

وقالت الصحيفة أن شبيبة الساورة فشل فى تحقيق حلم التأهل للدور ربع النهائى بمسابقة دورى أبطال أفريقيا عقب خسارته أمام الأهلى بثلاثية نظيفة، فيما حقق سيمبا التنزانى الفوز على فيتا كلوب الكونغولى بنتيجة 2 – 1.

وتسحب الأربعاء المقبل بالقاهرة، قرعة الدور ربع النهائى بمسابقة دورى أبطال أفريقيا.