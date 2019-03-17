شكرا لقرائتكم لاسارتى يدرس الزمالك أمام نصر حسين داى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل بدأ الجهاز الفنى للأهلى بقيادة مارتن لاسارتى، دراسة الزمالك استعدادا لمواجهته يوم 30 مارس الحالى، فى إطار منافسات مسابقة الدورى الممتاز.

ويحصل الجهاز الفنى بقيادة مارتن لاسارتى على مجموعة من التسجيلات الخاصة بمواجهات الزمالك المحلية والأفريقية؛ من أجل دراسته ورصد نقاط القوة والضعف فى صفوف، كما يتابع مباراة الزمالك أمام نصر حسين داى التى ستقام فى السادسة مساء اليوم.

ويستأنف الأهلى تدريباته فى العاشرة صباح الأربعاء القادم، حيث منح الجهاز الفنى اللاعبين راحة سلبية من التدريبات لمدة ثلاثة أيام بعد الفوز على شبيبة الساورة الجزائرى أمس بثلاثية نظيفة والوصول إلى ربع نهائى دورى الأبطال.

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