كلينسمان: الغطرسة والتكبر أسباب انهيار الكرة الألمانية...

جدة - عمرو شويل اعترف يورجن كلينسمان، نجم فريق بايرن ميونخ الأسبق، بمعاناة الكرة الألمانية من أزمة حقيقية خلال الفترة الأخيرة، وهو ما يدق ناقوس الخطر حول مستقبل الماكينات.

وقال كلينسمان فى تصريحات صحفية، اليوم الأحد: "لقد تحدثنا عن نتائج فرقنا فى البطولات الأوروبية، على مدار عامين أو ثلاثة، لكن الآن باتت كل الأمور أسوأ مما مضى، نتائج المنتخب الألمانى أصبحت كارثية مؤخرًا، وهذا يدق ناقوس الخطر".

ويرى كلينسمان أن الشعور بالغطرسة والتكبر تسلل إلى المنتخب الألمانى، بعد الظفر بلقب كأس العالم 2014، معقبا:"بعدما كانوا الأفضل".

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وضرب نجم المنتخب الألمانى الأسبق المثل بالأندية الإنجليزية، قائلا: "فى البداية وضعوا أياديهم على المشاكل، بعدها بحثوا عن حلول خارج الصندوق، ثم قاموا بالتجديد، وإقامة مسابقات لفرق الشباب".

وحث كلينسمان المسؤولين على ضرورة إعادة هيكلة المنظومة الكروية لتطوير المواهب الشابة، حيث ضرب المثل بنماذج إيجابية داخل ألمانيا، مشيرًا إلى أندية هيرتا برلين وهوفنهايم ولايبزيج.

يذكر أن كافة أندية الدورى الالمانى ودعت بطولة دورى أبطال أوروبا هذا الموسم، بعد إقصاء هوفنهايم من دور المجموعات، قبل أن يودع الثلاثى بايرن ميونخ، بوروسيا دورتموند وشالكه من ثمن النهائى، إلى جانب النتائج الكارثة لمنتخب ألمانيا فى بطولتى كأس العالم، ودورى الأمم العام الماضى.