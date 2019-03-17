الأهلى يُجهز هشام محمد لمباراة القمة...

جدة - عمرو شويل ينتظم هشام محمد لاعب الأهلى فى التدريبات الجماعية للفريق يوم الأربعاء المقبل، بعدما تعافى اللاعب من الإصابة بالالتهاب فى أوتار السمانة والخلفية، التى حرمته من التدريبات الجماعية مؤخرًا.

ويتم تجهيز اللاعب فى الوقت الحالى؛ لعودته للتدريبات الجماعية بعدما أنهى برنامجه التأهيلى خلال الفترة الأخيرة.

ويبدأ الأهلى الأربعاء المقبل الاستعداد لمواجهة الزمالك يوم 30 مارس الحالى ضمن منافسات مسابقة الدورى الممتاز، حيث منح الجهاز الفنى اللاعبين راحة من التدريبات لمدة ثلاثة أيام عقب الفوز أمس السبت، على شبيبة الساورة الجزائرى ببرج العرب بثلاثية نظيفة فى ختام دور المجموعات وصعد لدور الثمانية كأول المجموعة الرابعة.