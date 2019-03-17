شكرا لقرائتكم زيدان يخصص 75 مليون استرلينى لضم دى خيا إلى ريال مدريد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عاد الإسبانى ديفيد دى خيا حارس مرمى مانشستر يونايتد إلى قائمة اهتمامات ريال مدريد، الخاصة بصفقات الميركاتو الصيفى المقبل.

ووفقًا لصحيفة (ميرور) البريطانية، فإن الفرنسى زين الدين زيدان المدير الفنى لريال مدريد خصص 75 مليون استرلينى من ميزانية الصفقات بالصيف المقبل، من أجل التعاقد مع دى خيا.

وأوضحت أن دى خيا من الأسماء التى يريد زيدان بناء الفريق عليها، للعودة إلى القمة فى الموسم الجديد، عقب تراجع النتائج وخسارة الألقاب هذا الموسم.

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وأشارت الصحيفة إلى أن زيدان غير معجب بأداء الحارس البلجيكى تيبو كورتوا مع الميرنجي؛ ولذلك فإنه قرر البحث عن بديل له.

ودفع زيدان بالحارس الكوستاريكى كيلور نافاس فى التشكيل الأساسى بمباراة سيلتا فيجو أمس/ السبت/ التى تعد الأولى للمدرب الفرنسى فى ولايته الثانية.

ويعانى دى خيا حاليًا من أزمة بشأن تجديد عقده مع اليونايتد، والذى ينتهى فى الموسم المقبل، حيث أن الحارس لم يوافق حتى الآن على تقاضى 350 ألف إسترلينى كراتب أسبوعى بالعقد الجديد.