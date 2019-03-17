شكرا لقرائتكم 17 مارس.. وش السعد على محمد صلاح... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل فى مثل هذا اليوم من العام الماضى، قدم محمد صلاح نجم منتخب مصر واحدة من أفضل مبارياته مع نادى ليفربول الإنجليزى، الذى انضم لصفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2017 قادماً من روما الإيطالى.

سجل محمد صلاح 4 أهداف "سوبر هاتريك" وصنع هدفًا آخر فى فوز ليفربول على واتفورد بخماسية نظيفة فى المباراة، التى جمعتهما بملعب "آنفيلد"، يوم 17 مارس الماضى، ضمن منافسات الجولة الـ31 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى.

ويعد محمد صلاح هو أول لاعب مصرى يسجل هاتريك أو سوبر هاتريك فى تاريخ الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج"، لتصبح الجنسية المصرية هى الجنسية رقم 43 بشكل عام ورقم 10 أفريقيًّا التى تسجل "هاتريك" فى تاريخ البطولة.

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نجح محمد صلاح فى تحطيم رقمه التهديفى مع روما الإيطالى عندما سجل 34 هدفًا فى 83 مباراة خاضها مع فريق العاصمة الإيطالية بمختلف المسابقات، بعدما سجل 4 أهداف "سوبر هاتريك" وصنع هدفًا آخر فى فوز ليفربول على واتفورد بخماسية نظيفة فى المباراة التى جمعتهما بملعب "آنفيلد"، يوم 17 مارس الماضى.

النجم المصرى رفع رصيده من الأهداف مع ليفربول عقب تلك المباراة إلى 36 هدفًا فى جميع المسابقات الإنجليزية والأوروبية.

ومن بين الإنجازات التى حققها محمد صلاح أيضًا عقب الرباعية التاريخية أمام واتفورد هو معادلة إنجاز الهولندى روبن فان بيرسى الذى كان آخر لاعب يتمكن من التسجيل فى 20 مباراة مختلفة بمسابقة الدورى الإنجليزى فى موسم واحد، مع نادى مانشستر يونايتد بموسم 2012 – 2013، وهو ما حققه محمد صلاح أمام واتفورد بالتسجيل فى المباراة رقم 20، كما بات نجم المنتخب الوطنى ثالث لاعب فى تاريخ نادى ليفربول يتمكن من تسجيل 25 هدفًا أو أكثر فى موسم واحد بمسابقة الدورى الإنجليزى، بعد روبى فاولر ولويس سواريز.

ويأمل محمد صلاح فى تكرار سيناريو مباراة واتفورد أمام فولهام التى تنطلق فى الرابعة والربع مساء اليوم بملعب "كرافين كوتاج"، ضمن منافسات الجولة الـ 31 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج".