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جدة - عمرو شويل مشاهدة مباراة ليفربول وفولهام بث مباشر اليوم الأحد 17-3-2019 في الدوري الانجليزي اون لاين
يحل ليفربول بقيادة النجم المصرى محمد صلاح ضيفاً على فولهام فى الرابعة والربع عصر اليوم بملعب "كرافين كوتاج"، ضمن منافسات الجولة الـ 31 من عمر مسابقة "البريميرليج".
وبامكان الريدز احتلال صدارة المسابقة مؤقتا فى حالة الفوز اليوم، حيث يحتل ليفربول المركز الثانى فى جدول ترتيب الدورى الإنجليزى برصيد 73 نقطة خلف مانشستر سيتى صاحب الصدارة، بينما يحتل فولهام المركز الـ 19 وقبل الأخير برصيد 17 نقطة.
مشاهدة مباراة ليفربول وفولهام بث مباشر اليوم الأحد 17-3-2019 في الدوري الانجليزي اون لاين
ويغيب عن ليفربول فى لقاء اليوم اليوم القائد جوردان هندرسون بعدما تعرض لإصابة قوية خلال مباراة بايرن ميونخ، التى أقيمت الأربعاء الماضى بملعب "أليانز أرينا"، وإنتهت بفوز ليفربول بنتيجة 3 – 1، فى إياب دور الـ16 من بطولة دورى أبطال أوروبا، فيما تحوم الشكوك حول مشاركة نابى كيتا.
وعلى الرغم أن فولهام يبتعد بفارق 13 نقطة عن المنطقة الآمنة بجدول الدورى، إلا أنه سيسعى جاهداً لتحقيق الفوز من أجل التمسك بآماله فى البقاء بالدرجة الممتازة.
مشاهدة مباراة ليفربول وفولهام بث مباشر اليوم الأحد 17-3-2019 في الدوري الانجليزي اون لاين
ويستعد محمد صلاح لتسجيل الظهور الـ93 مع ليفربول بمختلف المسابقات الإنجليزية والأوروبية، عندما يحل ضيفاً على فولهام.
وخاض محمد صلاح فى 92 مباراة مع ليفربول بمختلف المسابقات الإنجليزية والأوروبية، سجل خلالها 64 هدفاً وصنع 25 هدفاً آخر، وفقاً لموقع "ترانسفير ماركت" العالمى المتخصص فى إحصائيات كرة القدم.
مشاهدة مباراة ليفربول وفولهام بث مباشر اليوم الأحد 17-3-2019 في الدوري الانجليزي اون لاين
ويأمل محمد صلاح فى إستعادة ذاكرة التهديف أمام فولهام بعدما صام عن التسجيل فى أخر 4 مباريات بمسابقة الدورى الانجليزى أمام مانشستر يونايتد وواتفورد وايفرتون وبيرنلي.
ويتطلع محمد صلاح لقيادة ليفربول للحصول على لقب الدورى الإنجليزى للمرة الأولى منذ عام 1990، والعودة من جديد لحصد الألقاب الجماعية مع أندية أوروبا بعد غياب، بجانب الاحتفاظ بلقب هداف الدورى الإنجليزى للموسم الثانى على التوالى.
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