كوكا على رأس قائمة أولمبياكوس بقمة الدوري اليوناني اليوم...

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جدة - عمرو شويل أعلن بيدرو مارتينيز المدير الفنى لنادى أولمبياكوس المحترف ضمن صفوفه أحمد حسن كوكا مهاجم منتخب مصر، قائمة مباراة باناثينايكوس المحدد لها السابعة مساء اليوم، فى قمة مباريات الجولة الـ 25 من عمر مسابقة الدورى اليوناني.
ذكرت الصفحة الرسمية لنادى أولمبياكوس بموقع "تويتر"، أن أحمد حسن كوكا مهاجم منتخب مصر يتواجد فى قائمة الفريق لمباراة اليوم.
ويحتل أولمبياكوس المركز الثانى فى جدول ترتيب الدورى اليونانى رصيد 57 نقطة، بينما يحتل باناثينايكوس المركز السابع برصيد 32 نقطة.
ويقدم أحمد حسن كوكا مستويات رائعة مع أولمبياكوس الذى إنضم لصفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادماً من سبورتنج براجا البرتغالى لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة.
وسجل كوكا مع أولمبياكوس هدفين خلال 4 مباريات شارك بها فى الدورى الأوروبى ومثلهما خلال 5 مباريات ببطولة كأس اليونان بالإضافة 8 أهداف خلال 17 مباراة شارك بها معهم ببطولة الدوري.
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