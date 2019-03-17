شكرا لقرائتكم خبر عن جروس يطالب لاعبى الزمالك باختيار أحذية مناسبة لمواجهة نصر حسين داى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اهتم السويسرى كريستيان جروس، المدير الفنى للزمالك، بجميع الأمور والتفاصيل التى تخص اللاعبين قبل مواجهة نصر حسين داى، فى المباراة المقرر لها مساء اليوم على استاد 5 يوليو، فى الجولة الأخيرة من دور المجموعات بالكونفدرالية.

وطالب جروس لاعبى الزمالك، عقب المران الختامى، باختيار الأحذية المناسبة لأرضية ملعب المباراة، وقال لهم إن الأرضية جيدة ولكن عليهم اختيار الحذاء المناسب للعب عليها.

ويحتل الزمالك المركز الأول فى مجموعته برصيد 8 نقاط، ويأتى خلفه بترو أتلتيكو الأنجولى بـ7 نقاط ونصر حسين داى بنفس الرصيد من النقاط، وجورماهيا الكينى فى المركز الأخير بـ6 نقاط، ويكفى الزمالك الفوز أو التعادل للصعود مباشرة إلى الدور ربع النهائى بالبطولة الأفريقية أما فى حال خسارة الفريق الأبيض فسيكون تأهل الفريق متوقفاً على تعادل جورماهيا الكينى وبترو أتلتيكو الأنجولى فى المباراة التى ستقام بنفس توقيت لقاء الزمالك ونصر حسين داى.