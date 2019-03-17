شكرا لقرائتكم خبر عن لاسارتي يبدأ استكشاف الزمالك قبل قمة 30 مارس والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدأ الجهاز الفني للأهلي بقيادة مارتن لاسارتي، دراسة الزمالك استعدادًا لمواجهته يوم 30 مارس الحالي، في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.
ويحصل الجهاز الفني بقيادة مارتن لاسارتي على مجموعة من التسجيلات الخاصة بمواجهات الزمالك المحلية والأفريقية؛ من أجل دراسته ورصد نقاط القوة والضعف في صفوفه.
ويستأنف الأهلي تدريباته في العاشرة صباح الأربعاء المقبل، حيث منح الجهاز الفني اللاعبين راحة سلبية من التدريبات لمدة ثلاثة أيام بعد الفوز على شبيبة الساورة الجزائري أمس بثلاثية نظيفة والوصول إلى ربع نهائي دوري الأبطال.
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