صور.. بعثة مصر فى الأولمبياد الخاص بأبو ظبى تواصل حصد الميداليات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصلت بعثة مصر المشاركة فى دورة الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص، التى تستضيفها أبو ظبى، حصد الميداليات المتنوعة والتى وصلت إلى 26 ميدالية بين ذهب وفضة وبرونز. وفاز لاعبو ولاعبات الجمباز بـ 3 ذهبيات و6 فضيات و6 برونزيات، عن طريق يوسف خالد ذهبيتين وفضية، بالإضافة إلى المركزين الرابع والسادس، وحققت نور الدين حسن ذهبية و3 فضيات وبرونزيتين، بينما حققت آية السيد الفوز بفضيتين وبرونزية ومركز خامس، ودينا طارق الفوز بفضية و3 برونزيات، كما حقق البولينج ذهبية الفرق. وفى التنس الأرضى حقق زوجى البنات الميدالية الذهبية، وزوجى البنين الميدالية الذهبية، وفى تنس الطاولة حققت فاطمة عبد الفتاح ذهبية الفردى. وفى ألعاب القوى، التى انطلقت سباقاتها بدبى، حققت هبة مجدى ذهبية 200 م عدو، وفى الفروسية حقق أحمد الجوهرى ذهبية عمل الممرات، بينما حصلت نيرة عصام على فضية عمل الممرات، وحصلت مريم عزب برونزية عمل الممرات، وكان أوناش أثقال مصر ورباعيها عند حسن الظن بهم بالفوز بـ6 ميداليات عبارة عن 3 ذهبيات وفضيتين،. جاءت عن طريق محمد فرغلى 3 ذهبيات وحسن محمد على برونزيتين. Advertisements وحقق منتخب مصر فى كرة القدم الخماسية الفوزعلي الامارات بنتيجة 6 / 3، وخسرت البنات فى كرة السلة من الإمارات بنتيجة 13 / 11. وفى الدراجات حققت إيمان سيد برونزية 2 كيلو ضد الساعة، وجاءت باقى نتائج الدراجات شهد شاكر مركز سابع في سباق 2 كيلو ضد الساعة، ومحمد شريف مركز رابع في سباق 2 كيلو ضد الساعة وياسين عبدالقادر مركز رابع في سباق ٢ كيلو ضد الساعة . وفى السباحة حققت ندى علاء المركز السابع فى سباق 50م حرة، وهديل فؤاد على المركز الرابع فى سباق 50م حرة. وجاءت نتائج باقى سباقات ألعاب القوى حصول هند خضر مركز خامس.

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