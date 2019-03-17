شكرا لقرائتكم خبر عن هشام محمد يعود لتدريبات الأهلي 20 مارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينتظم هشام محمد لاعب الأهلي فى التدريبات الجماعية للفريق الأربعاء المقبل بعدما تعافى اللاعب من الإصابة بالالتهاب في أوتار السمانة والخلفية والتى حرمته من التدريبات الجماعية مؤخرًا.

ويتم تجهيز اللاعب فى الوقت الحالى لعودته للتدريبات الجماعية بعدما أنهى برنامجه التأهيلى خلال الفترة الأخيرة.

ويبدأ الأهلي الأربعاء المقبل الاستعداد لمواجهة الزمالك يوم 30 مارس الجارى ضمن منافسات مسابقة الدوري الممتاز، حيث منح الجهاز الفني اللاعبين راحة من التدريبات لمدة ثلاثة أيام عقب الفوز أمس، السبت، على شبيبة الساورة الجزائرى ببرج العرب بثلاثية نظيفة في ختام دور المجموعات وصعد لدور الثمانية كأول المجموعة الرابعة.