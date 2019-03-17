شكرا لقرائتكم خبر عن صدق أو لا تصدق.. الفوز أو التعادل أو الخسارة يؤهل الزمالك فى الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد الفريق الكروى الأول بنادى الزمالك لاختبار صعب حينما يحل ضيفا على فريق نصر حسين داى الجزائرى، فى السادسة مساء اليوم، على ملعب الأخير، فى الجولة الأخيرة بدور المجموعات لحسم التأهل لربع نهائى الكونفدرالية الأفريقية.

نرصد فى السطور التالية سيناريوهات تأهل الزمالك إلى ربع نهائى الكونفدرالية، لنجد التفاؤل يسيطر على الجماهير البيضاء لأن كل الفرص تؤدى لتأهل أبناء ميت عقبة إلى ربع نهائى الكونفدرالية الفوز أو التعادل أو الخسارة، ولكن بشرط واحد، هذا ما تكشفه السيناريوهات التالية..

ترتيب مجموعة الزمالك

يحتل الزمالك صدارة المجموعة برصيد 8 نقاط، يليه بترو أتليتكو الأنجولى برصيد 7 نقاط، ثم نصر حسين داى بنفس الرصيد، وفى النهاية جورماهيا الكينى بست نقاط فقط.

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السيناريو الأول .. فوز الزمالك

يصعد فريق الزمالك إلى ربع نهائى الكونفدرالية الأفريقية حال الفوز على نصر حسين داى فى لقاء اليوم، ليرتفع رصيده إلى 11 نقطة، ليزيد الفارق بينه وبين الجزائرى بأربع نقاط، حيث يمتلك نصر حسين 7 نقاط، دون الالتفات إلى مباراة جورماهيا ونصر حسين داى فى نفس الجولة.





السيناريو الثانى.. تعادل الزمالك ونصر حسين

التعادل أمام نصر حسين يرفع رصيد الزمالك إلى 9 نقاط، وكذلك الفريق الجزائرى لـ8 نقاط، وينتظر الأبيض نتيجة مباراة جورماهيا وبترو أتلتكو، ففى حال فوز الفريق الأنجولى يتصدر المجموعة بفارق نقطة عن الزمالك ليكون رصيد بترو أتلتيكو 10 نقاط، يليه الزمالك وصيفاً، أما فى حال فوز جورماهيا يصعد الزمالك متصدراً مجموعته برصيد 9 نقاط ويليه جورماهيا بـ9 نقاط.





السيناريو الثالث.. خسارة الزمالك فى لقاء اليوم

خسارة الزمالك أمام نصر حسين يبقى الزمالك بنفس رصيده وهو 8 نقاط فقط، وفى هذه الحالة ينتظر نتيجة جورماهيا وبترو أتلتيكو، وإذا انتهت بالتعادل يصبح رصيدهما 7 و 8، وبذلك يصعد الزمالك بصحبة نصر حسين، أما فى حال فوز أى من الفريقين الأنجولى أو الكينى تضيع فرص تأهل الأبيض.