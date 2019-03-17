شكرا لقرائتكم خبر عن وفد بعثة نيوزيلندا بالأولمبياد الخاص يزور مسجد زايد بأبوظبى ويستنكر الحادث الإرهابى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - زار وفد من بعثة نيوزيلندا المشاركة فى الأولمبياد الخاص العالمى، التى تستضيفها أبوظبى مسجد الشيخ زايد الكبير، برفقة عائلاتهم، انطلاقاً من القيم المشتركة فى التسامح والتعايش ونبذ التعصب والكراهية، داعين العالم لوقفة جادة ضد العنصرية والكراهية.

وأكد أعضاء الوفد أن الشعب النيوزيلندى يقف ضد هذه الأعمال الوحشية ويستنكرها، وقدم الوفد تعازيه فى الضحايا الأبرياء متمنين الشفاء العاجل للمصابين.

وتحدث تييوثى شرايفر، سفير نيوزيلندا فى الإمارات، عن الحادث الإرهابى الذى وصفه بـ"المجزرة"، واصفا إياها بأنها "عمل إجرامى لا ترضى عنه الإنسانية أو أى ديانة"، ويجب على المجتمع الدولى التصدى لمثل هذه الأعمال، وضرورة نشر روح التسامح والمحبة والإنسانية وهى أحد الركائز التى ترتكز عليها حركة الأولمبياد الخاص.

رافق الوفد النيوزيلندى أيمن عبد الوهاب وهانى محمود والفنان حسين فهمى.