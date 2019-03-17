تعرف على موعد بدء الأهلي الاستعداد للزمالك فى قمة الدورى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حدد الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى العاشرة صباح الأربعاء المقبل موعداً لاستئناف التدريبات الجماعية استعداداً لمواجهة الزمالك. ويلتقي الأهلي والزمالك يوم 30 مارس الجارى ضمن منافسات مسابقة الدورى الممتاز. يذكر أن الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي، بقيادة مارتن لاسارتى، منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات لمدة ثلاثة أيام بعد الفوز أمس على شبيبة الساورة الجزائرى بثلاثية نظيفة والوصول إلى ربع نهائى دورى الأبطال.

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