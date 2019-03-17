شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. رنيم الوليلى تحتفل بتتويجها ببطولة بلاك بول للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت البطلة المصرية رنيم الوليلى لاعبة وادى دجلة المصنفة الأولى عالميًا، اليوم الأحد، بتتويجها ببطولة بلاك بول المفتوحة لسيدات الاسكواش، الجمعة الماضية، بعد تغلبها على مواطنتها نور الشربينى لاعبة سبورتينج والمصنفة الثانية.

نشرت رنيم الوليلى، صورها مع مدربها وأخصائى العلاج الطبيعى، وهى تحمل كأس بطولة بلاك بول المفتوحة لسيدات الاسكواش، وعلقت عليها "مع معلمى ومدرب الاسكواش هيثم عفت، وأخصائى العلاج الطبيعى محمد أمين.. شكراً لك أحمد فرج الله، والدكتور هانى وهبة.. افتقدكم يا رفاق هذا الأسبوع"، كما نشرت صورة أخرى وهى تتوسط أسرتها حاملة كأس البطولة أيضًا.



رنيم الوليلى مع مدربها هيثم عفت

ويشار إلى أن البطلة المصرية رنيم الوليلى لاعبة وادى دجلة والمصنفة الأولى عالميا، توجت ببطولة بلاك بول المفتوحة لسيدات الاسكواش، بعد تغلبها على مواطنتها نور الشربينى لاعبة سبورتينج والمصنفة الثانية.

Advertisements

فازت رنيم الوليلى بـ3 أشواط مقابل شوطين فى مباراة استغرقت 53 دقيقة، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالى: 11-9, 2-11,11-6,1-11,5-11، فيما تصنف بطولة بلاك بفئة البطولات الذهبية، حيث تبلغ قيمة جوائزها المادية 107 آلاف دولار، وتتصدر رنيم التصنيف العالمى لسيدات الاسكواش منذ نوفمبر الماضى، بعد أن أنهت هيمنة نور الشربينى على التصنيف لفترة تجاوزت الـ 18 شهرًا.

يذكر أن نور الشربينى تحمل لقب بطولة العالم للاسكواش، والتى اختتمت فعاليتها بداية مارس الجاري، بعد أن تغلبت الشربينى على مواطنتها نور الطيب المصنفة الثالثة فى المباراة النهائية بشيكاغو.



رنيم الوليلى مع أخصائى العلاج الطبيعى محمد أمين



رنيم الوليلى مع أسرتها