شكرا لقرائتكم خبر عن صعود الأهلي إلى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا × 20 معلومة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حسم النادى الأهلي تأشيرة التأهل الأولى فى مجموعته بدورى أبطال أفريقيا، ليصعد إلى الدور ربع النهائى بالبطولة، عقب تغلبه مساء أمس على شبيبة الساورة الجزائرى فى المباراة الأخيرة من دور المجموعات.

الخليج 365 يستعرض تأهل الأهلي فى 20 معلومة..

ـ الأهلي يصعد أول مجموعته برصيد 10 نقاط.

ـ 9 نقاط لسيمبا التنزانى حسمت تأهله كثانى فرق المجموعة التى تزيلها حتى الجولة الأخيرة.

ـ خاض الأهلي 6 مباريات فى دور المجموعات فاز فى 3 مباريات على أرضه وتعادل فى مباراة وخسر اثنتين.

ـ حسين الشحات "فك النحس" بالهدف الثالث فى شباك الساورة.

ـ مروان محسن رفع رصيده إلى 4 أهداف فى أفريقيا.

ـ مروان محسن يتخطى كريم نيدفيد فى قائمة هدافي الأهلي فى دورى الأبطال، بعدما أحرز مروان 4 أهداف فى حين سجل نيدفيد 3 فقط.

ـ الأهلي يخوض مباراة العودة فى ربع النهائى على أرضه.

ـ ثلاثية الأهلي في شباك الساورة الأولى فى نسخة دورى الأبطال الحالية.

ـ الأهلي استعاد ثلاثة مصابين فى مباراة الساورة ليطمئن عليهم قبل مباراة القمة.

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ـ على معلول رفع رصيده فى صناعة الأهداف إلى 12 هدفاً فى الموسم الجارى.

ـ الأهلي يرفع رصيده من الأهداف فى شباك الفرق الجزائرية إلى 25 هدفاً.

ـ الأهلي تأهل إلى ربع النهائي للمرة الـ 11 في تاريخه من أصل 16 مشاركة منذ نسخة 1999، يتمكن الأهلي من تجاوز مرحلة المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، حيث اجتاز عقبة المجموعات في نسخ 2001، 2005، 2006، 2007، 2008، 2010، 2012، 2013، 2017، و2018 و2019.

ـ حقق الأهلي الفوز السادس في تاريخه في دوري المجموعات بعد ثلاثية الساورة، وسبق أن فاز على كل من شباب بلوزداد الجزائري في 2001، وإنييمبا النيجيري في 2005، وأسيك ميموزا الإيفواري في 2007، والقطن الكاميروني في 2017، وكمبالا سيتي الأوغندي في 2018.

ـ الأهلي حافظ على نظافة شباكه خلال الثلاث مباريات التى خاضها على أرضه.

ـ للمرة الثالثة يتأهل الأهلي من مرحلة المجموعات لدوري أبطال إفريقيا دون تحقيق انتصار خارج ملعبه.

ـ نتائج الأهلي على ملعبه في دور المجموعات جاءت كالتالي: أمام سيمبا التنزاني خماسية نظيفة، أمام فيتا كلوب ثنائية نظيفة، أمام شبيبة الساورة ثلاثية نظيفة.

ـ الأهلي في النسخة الحالية حقق 4 انتصارات وثلاث هزائم وتعادل وحيد.

ـ الأهلي لم يخفق فى اجتياز دور المجموعات سوى في 5 نسخ أعوام 1999 و2000 و2002 و2011 و2016.

ـ الأهلي ينتظر خوض ربع النهائي أمام واحد من ثلاث فرق وهى صن داونز حورية كوناكري الكيني والرياضى القسنطيني.