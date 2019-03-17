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تعرف على موعد عودة إكرامى لتدريبات الأهلى الجماعية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ شريف إكرامى، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مرحلة جديدة من التأهيل من الإصابة التي تعرض لها مؤخراً وأبعدته عن المشاركة فى التدريبات الجماعية والمباريات الفترة الأخيرة.

وبدأ إكرامي اليوم تدريبات الجرى حول الملعب مع زيادة الحمل البدنى، وذلك لمدة أسبوع قبل أن يبدأ المشاركة في تدريبات الكرة تدريجياً.

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وأكد الجهاز الطبي بالأهلي أن إكرامى أمامه أسبوعين من التأهيل حتى يعود للمشاركة فى التدريبات الجماعية من جديد.

ويعانى إكرامى من تمزق فى عضلة السمانة تعرض له مؤخرا، ويغيب بسببه عن المشاركة فى التدريبات الجماعية والمباريات.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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