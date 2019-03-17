شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد عودة إكرامى لتدريبات الأهلى الجماعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ شريف إكرامى، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مرحلة جديدة من التأهيل من الإصابة التي تعرض لها مؤخراً وأبعدته عن المشاركة فى التدريبات الجماعية والمباريات الفترة الأخيرة.

وبدأ إكرامي اليوم تدريبات الجرى حول الملعب مع زيادة الحمل البدنى، وذلك لمدة أسبوع قبل أن يبدأ المشاركة في تدريبات الكرة تدريجياً.

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وأكد الجهاز الطبي بالأهلي أن إكرامى أمامه أسبوعين من التأهيل حتى يعود للمشاركة فى التدريبات الجماعية من جديد.

ويعانى إكرامى من تمزق فى عضلة السمانة تعرض له مؤخرا، ويغيب بسببه عن المشاركة فى التدريبات الجماعية والمباريات.