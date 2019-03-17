يلا شوت.. بث مباشر مباراة ليفربول وفولهام كورة ستار Kora live| مشاهدة ليفربول وفولهام الأسطورة...

بث مباشر مباراة ليفربول وفولهام يلا شوت كورة ستار مشاهدة مباراة ليفربول بث مباشر ليفربول ضد فولهام بث مباشر الاسطورة كورة ستار، يعود اليوم فريق ليفربول للدوري الانجليزي الممتاز حين يحل ضيفا على نادي فولها في الجولة الحادية والثلاثين في تمام الساعة 16:15 بتوقيت القاهرة ويدخل ليفربول المباراة بمعنويات مرتفعة للغاية بعد أيام من مباراة تاريخية حين أقصى فريق بايرن ميونخ من بطولة دوري أبطال أوروبا على أرضه ووسط أنصاره بثلاثية كان أبطالها ساديو ماني والمدافع فان ديك، ويسعى الريدز في هذه المواجهة لحصد الثلاث نقاط للاستمرار في منافسة السيتي على لقب البريميرليج لهذا الموسم.

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مشاهدة مباراة ليفربول وفولهام يلا شوت كورة لايف بث مباشر ليفربول اليوم كورة أون لاين مباراة ليفربول وفولهام، وعن ليفربول فقد أكد المدير الفني للفريق الألماني كلوب وفق مصادر صحفية ألمانية بعد مواجهة البايرن أن الفريق لا يحتاج لانفاق عدد كبير من الاموال مستقبلا لجلب لاعبين، بل الفريق يحتاج للمحافظة على نجومه وعد التفري فيهم مثل ما كان يحدث مسبقا فلو كان الفريق استطاع تحقيق الأمر لكان هيمن على البطولات القارية والمحلية في السنوات الأخيرة.

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رابط مشاهدة مباراة ليفربول وفولهام بث مباشر كورة أون لاين بث مباشر ليفربول وفولهام اليوم كورة ستار يلا شوت ليفربول بث مباشر، وكانت قرعة دور الثمانية من دوري الأبطال أوقعت الريدز في مواجهة سهلة نسبيا حين يواجه الفريق البرتغالي بورتو والفائز من تلك المواجهة سينتظر الفائز من لقاء البرسا واليونايتد وتفائل الكثير من جماهير الريدز بتلك القرعة مؤكدين على ثقتهم في قدرات فريقهم التي تستطيع الوصول للمباراة النهائية مثل العام الماضي.

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