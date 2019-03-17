بث مباشر مباراة لفيربول وفولهام على bein sport | يلا شوت موعد مباراة لفيربول اليوم والقنوات الناقلة...

kora live | بث مباشر مباراة ليفربول ضد فولهام اليوم 17 مارس يلا شوت | محمد صلاح

سوف ينزل ليفربول ضيفاً ثقيلاً على فولهام اليوم الأحد، ضمن الجولة 30 من الدوري الإنجليزي الممتاز ، وسوف تُقام المباراة على ملعب كرافن كوتيج، في مباراة حاسمة وهامة للفريقين، و يسعى ليفربول للفوز ، واستغلال عدم لعب مانشستر سيتي في هذه الجولة؛ بسبب إنشغاله بمباراته بكأس الإتحاد، والإنفراد بالصدارة ، ويسعى محمد صلاح للتسجيل من جديد بعد الغياب خلال أخر 5 مباريات عن ليفربول في جميع المسابقات .

kora live | بث مباشر مباراة ليفربول ضد فولهام اليوم 17 مارس يلا شوت | محمد صلاح

ويخوض ليفربول المنافسة بتأهله لدور الـ8 بدوري أبطال أوربا، بعدما أزال بايرن ميونخ الألماني من دور الـ16، كما يسعى لاعبى الريدز لمواصلة نغمة الانتصارات للعودة من جديد لصدارة اليريميرليجن، والجدير بالذكر أن ليفربول يحتل المركز الثاني برصيد 73 نقطة، متأخراً بفارق نقطة عن المتصدر مانشستر سيتي، فيما يأتي فولهام في المركز الـ 19 بـ 17 نقطة.

kora live | بث مباشر مباراة ليفربول ضد فولهام اليوم 17 مارس يلا شوت | محمد صلاح

ويتصدر المصري محمد صلاح المركز الثاني بترتيب الهدافين بـ17 هدفاً، وهو خلف المتصدر سيرجيو أجويرو مهاجم مانشستر سيتي، والذي يمتلك 18، وقد حقق اللاعب المصري رقماً قياسياً جديداً، إذ أصبح أول لاعب يسجل 20 هدف أو أكثر في موسمين متتاليين مع ليفربول، وقد سجل محم صلاح 44 هدفاً في جميع المسابقات مع ليفربول الموسم الماضى، فيما أحرز 20 هدفاً حتى الآن بالموسم الحالي.

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kora live | بث مباشر مباراة ليفربول ضد فولهام اليوم 17 مارس يلا شوت | محمد صلاح

سوف تنطلق المباراة في تمام الساعة الرابعة والربع 16:15 بتوقيت القاهرة، الخامسة والربع 17:15 بتوقيت السعودية، وذلك علي قناة “Bein Sports HD2” ، وسيقوم بالتعليق على المباراة المعلق أحمد الطيب، ومن ثم التشكيل المتوقع لليفربول حراسة المرمى: أليسون وفي الدفاع: فان دايك، أرنولد، ماتيب، روبيرتسون وفي الوسط: ميلنر، فينالدوم، فابيينو وفي الهجوم: ماني ، فيرمينو، محمد صلاح .