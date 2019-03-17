يلا كورة LiVe مباراة تشيلسي وإيفرتون اليوم الأحد 17 مارس 2019 في الدوري الإنجليزي الممتاز ..موعد...

سيستضيف نادي إيفرتون نظيره فريق تشيلسي، اليوم الأحد 17 مارس، وذلك في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً، ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثون من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويسعى نادي تشيلسي لتحقيق الفوز على فريق ايفرتون، من أجل الحفاظ على مركزه في المنافسه على المراكز المؤهلة لبطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، حيث ابتعد الفريق عن المشاركة هذا الموسم، ويشارك في بطولة الدوري الأوروبي.

بينما يسعى فريق إيفرتون في مواصلة النتائج الجيدة في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، وأخذ مركز مؤهل لبطولة الدوري الأوروبي في الموسم المقبل، ومن خلال تلك المقالة سوف نقوم بالبث المباشر للمباراة، لذا ضع المقالة بالمفضلة ليصلك البث المباشر في موعده .

التشكيل المتوقع لنادي تشيلسي :-

حراسة المرمى :

كيبا.

خط الدفاع :

روديجير -ازبيلكوتا – ديفيد لويز – ايمرسون.

خط الوسط :

بيدرو -كانتي – جورجينهو – باركلي.

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خط الهجوم :

ايدين هازارد – جونزالو هيجواين.

التشكيل المتوقع لفريق إيفرتون :-

حراسة المرمى :

بيكفورد.

خط الدفاع :

ياري مينا -كولمان – كيني – لوكاس دينيه.

خط الوسط :

شنايدرلين -جايي – بيرنارد – ريتشارلسون – سيجورسون.

خط الهجوم :

كوليفرت لوين.