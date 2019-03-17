تقرير.. هل تكفي 300 مليون يورو لإحياء صفوف ريال مدريد؟ "أهداف" زيدان تكسر حاجز المليار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

"خطة فلورينتينو بيريز رئيس نادي ريال مريد تضمن إنفاق أكثر من 300 مليون يورو في الصيف المقبل".. هذا ما كشفته صحيفة ماركا الإسبانية بعد ساعات قليلة من إعلان النادي الملكي عودة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان لتدريب الفريق الإسباني.

ريال مدريد استنجد بخدمات المدرب الفرنسي "زيزو" لإعادة بناء الفريق الذي ودع منافسات كل البطولات التي شارك بها هذا الموسم، فكانت البداية بالسقوط أمام برشلونة في نصف نهائي كأس ملك إسبانيا بنتيجة 4-1، تلاها خسارة أخرى أمام الفريق الكتالوني بالليجا ليتسع الفارق بينهما إلى 12 نقطة ويصعب مهمته على المنافسة على لقب الدوري المحلي، بينما كان السقوط الأخير مدويًا بعدما ودع منافسات دوري أبطال أوروبا -وهو حامل اللقب- في دور الـ16 لصالح آياكس الهولندي.

وقت رحيل زيدان عن ريال مدريد في مايو الماضي لم يكشف عن السبب الحقيقي وراء تقديم استقالته واكتفى بالقول إنه بحاجة لبعض الراحة، وأن هذا الفريق يجب أن يستمر في الفوز ويحتاج لتغيير من أجل تحقيق هدفه.. بعد 3 أعوام يحتاج لخطاب آخر من مدرب.. فكر آخر وطريقة عمل أخرى"، ولكن الأسباب الحقيقية كشفتها فيما عدة تقارير إسبانية ونقلتها ليفربول إيكو بأن خطة الصفقات الجديدة لريال مدريد والتي كان على رأسها استقطاب أحد الثنائي (محمد صلاح-ليفربول) أو (ادين هازارد- تشيلسي) مقابل بيع جاريث بيل اصطدمت برغبة بيريز في استمرار اللاعب الويلزي كما أحدثت خلافات بين الثنائي والتي انتهت برحيل زيدان.

الوضع الحالي بعد عودة زيدان بالتأكيد سيشهد عدة تدعيمات قوية في صفوف الفريق خاصة بعد فشل مشروع "الاعتماد على الشباب" الخاص ببيريز، بجانب التغاضى عن تعويض رحيل البرتغالي كريستيانو رونالدو المنتقل إلى يوفنتوس الإيطالي، وبالفعل بدأ الميرنجي في إجراء بعض التدعيمات والتي بدأها بخط الدفاع بالتعاقد مع ايدير ميليتاو لاعب فريق بورتو البرتغالي لمدة 6 سنوات مقابل 50 مليون يورو، ولكن جماهير الملكي لن ترضيها إلا صفقة أو اثنين قياسيتين، فتاريخ آخر صفقة قياسية أبرمها ريال مدريد كانت في عام 2014 عندما تعاقد مع الكولومبي خاميس رودريجيز مقابل 80 مليون يورو، وسبقه جاريث بيل بـ91 مليون يورو 2013.

كثر الحديث خلال الأسابيع الأخيرة عن قرب انضمام بعض اللاعبين إلى صفوف الملكي أمثال ديفيد دي خيا (حارس مرمى مانشستر يونايتد- هاري كين مهاجم توتنهام- نيمار لاعب باريس سان جيرمان - ساديو ماني لاعب ليفربول- بول بوجبا لاعب مانشستر يونايتد.. وغيرهم)، لكن أبرز 5 أسماء مُرشحة للانضمام إلى قلعة سانتياجو برنابيو خلال الميركاتو الصيفي المقبل هم نجولو كانتي (تشيلسي)، ادين هازارد (تشيلسي)، مبابي (باريس سان جيرمان)، كريستيان ايركسن (توتنهام) لوكاس هيرنانديز (اتلتيكو مدريد).. فكم ستكلف تلك الصفقات:

**(القيمة التسويقية للاعبين سيتم حسابها من موقع ترانسفير ماركت المتخصص في احصائيات كرة القدم.. فد تزيد القيمة أو تنقص بحسب طلبات الأندية).

نجولو كانتي = 100 مليون يورو

لاعب فريق تشيلسي الإنجليزي، والمتوج بلقب كأس العالم الأخيرة رفقة المنتخب الفرنسي.

كانتي البالغ من العمر 27 عامًا انتقل إلى قلعة ستامفورد بريدج مطلع موسم 2016/17 قادمًا من ليستر سيتي بقيمة مالية تصل إلى 35 مليون يورو.

اللاعب الفرنسي شارك رفقة البلوز هذا الموسم خلال 19 مباراة بالدوري، 7 مباريات في الكأس، و6 مواجهات بالدوري الأوروبي، سجل 4 أهداف وصنع مثلهم.

ادين هازارد = 150 مليون يورو

لاعب فريق تشيلسي الذي طالما حلم بارتداء قميص ريال مدريد تبلغ قيمته التسويقية 150 مليون يورو.

هازارد سبق وأعلن في أكثر من مناسبة أنه يحلم بالانتقال إلى إسبانيا من أجل اللعب في صفوف ريال مدريد.

البالغ من العمر 28 عامًا سينتهي عقده خلال صيف 2020، ولم يجدد عقده مع البلوز حتى الآن، الأمر الذي قد يجلعه الصفقة الأقرب لريال مدريد.

الصعوبة الوحيدة التي ستواجه ريال مدريد في إتمام التعاقد مع هازارد هو قرار الاتحاد الدولي بحظر النادي اللندني من إتمام أية تعاقدات خلال فترتي انتقالات متتالية بسبب خرق قواعد التعاقد مع الناشئين إلا أن خروج أي لاعب من النادي لا يخضع للقانون بجانب توافر البديل حيث تعاقدت إدارة البلوز -قبل قرار فيفا- مع اللاعب الأمريكي الشاب كريستيان بوليسيتش نجم فريق بروسيا دورتموند.

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صاحب الـ28 عامًا شارك هذا الموسم رفقة فريقه خلال 28 مباراة بالدوري (سجل 13- صنع 11)، 7 مباريات في الكأس (سجل 3- لم يصنع)، 3 مباريات في الدوري الأوروبي (117 دقيقة فقط- لم يسجل ولم يصنع).

لوكاس هيرنانديز = 70 مليون يورو

مدافع فرنسي يلعب في صفوف أتلتيكو مدريد، يبلغ من العمر 23 عامًا

هيرنانديز، ارتبط اسمه بالانتقال إلى ريال مدريد -بحسب ما ذكره برنامج شيرنجيتو-، تبلغ قيمته التسويقية 70 مليون يورو.

شارك هيرنانديز هذا الموسم رفقة الروخيبلانكوس خلال 14 مباراة بالدوري (سجل هدفًا)، مباراتين في الكأس إلى جانب 5 آخرين في دوري أبطال أوروبا.

كيليان مبابي =200 مليون يورو

اللاعب الشاب الفرنسي المتُوج ببطولة لقب كأس العالم الأخيرة في روسيا، والذي يلعب في صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي.

انتقل مبابي إلى ملعب الأمراء بشكل نهائي مطلع الموسم الجاري بعدما قضى في صفوفه لمدة موسم على سبيل الإعارة قادمًا من موناكو الفرنسي بقيمة مالية وصلت إلى 180 مليون يورو -بحسب بعض التقارير الفرنسية-.

رئيس نادي ريال مدريد فلورينتيو بيريز عندما تم سؤاله في المؤتمر الصحفي لتقديم زيدان بشأن أي لاعب يتمنى ضمه إلى صفوف الملكي نيمار أم مبابي قال: "الاثنين".

مبابي أحد اللاعبين الشباب أصحاب المهارات الجيدة والمتوقع رحيله عن حديقة الأمراء قريبًا بسبب ضعف منافسة النادي الباريسي على الألقاب الأوروبية.

شارك النجم الفرنسي الشاب هذا الموسم رفقة فريقه خلال 21 مباراة بالدوري (سجل 24 هدفًا- صنع 8)، 4 مباريات بالكأس (سجل هدفًا - صنع اثنين)، 8 مباريات بدوري أبطال أوروبا (سجل 4- صنع 5).

إيركسن = 85 مليون يورو

آخر المرشحين للانضمام إلى ملعب برنابيو هو اللاعب الدنماركي كريستيان ايركسن نجم فريق توتنهام الإنجليزي.

صاحب الـ27 عمًا انتقل إلى صفوف توتنهام خلال فترة الانتقالات الصيفية لموسم 2013/14 قادمًا من آياكس الهولندي بقمية مالية وصلت إلى 13.50 مليون يورو.

بعض التقارير اشارت إلى أن توتنهام سيطلب مبلغ خيالي من أجل الموافقة على بيع اللاعب الدنماركي والتي قد تصل إلى 200 مليون يورو.

ايركسن شارك هذا الموسم رفقة فريقه خلال 27 مباراة بالدوري (سجل 5- صنع 9)، 4 مباريات بالكأس (لم يسجل ولم يصنع)، 7 مباريات بدوري أبطال أوروبا (سجل 2 وصنع مثلهما).