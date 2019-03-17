تقرير.. "سوء التوقيت" يثير أزمة لميدو في السعودية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أثيرت ضجة في السعودية بعد تصريحات أحمد حسام ميدو، المدير الفني لنادي الوحدة، التي تحدث خلالها عن لاعبه المعار عبدالإله العمري بعد مواجهة ناديه الأصلي النصر أمس السبت في الأسبوع الـ24 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

المدافع الشاب عبدالإله العمري يلعب مع الوحدة خلال الموسم الجاري معارًا من النصر، ويشارك تحت قيادة ميدو بصفة مستمرة، لكنه تعرض لانتقادات بعد الهزيمة العريضة التي تلقاها فريقه برباعية نظيفة بفضل سوبر هاتريك عبد الرزاق حمد الله.

وارتفعت حدة الانتقادات بعد تصريحات ميدو في المؤتمر الصحفي في المباراة، والتي اقترح خلالها ضرورة تطبيق قانون منع اللاعب المعار من مواجهة ناديه الأصلي، بعدما أبدى تخوفه من تشتيت تركيز عبدالإله العمري في مباراة النصر.

ماذا قال؟

صرح العالمي في المؤتمر الصحفي: "عبدالأله العمري مدافع مميز، وأتوقع أن يكون المدافع الأساسي للمنتخب السعودي لسنوات طويلة، حيث يتمتع بجميع المزايا ويتحمل المسؤولية ومن أفضل لاعبي الوحدة في الفترة الأخيرة خاصةً بعد عودته من المنتخب".

وأضاف: "الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم أصدر قانونا في المملكة العربية المتحدة عام 1997 بعدم إشراك أي لاعب معار أمام ناديه الأصلي حتى لا يتعرض لضغوط، فما بالك عندما يكون اللاعب صغيرًا في السن ويبلغ من العمر 20 عامًا مثل عبدالأله العمري".

وأوضح: "يجب أن نصدر هذا القانون في بلادنا لإزالة الضغوط والشكوك من اللاعبين حتى لا يتم ظلم اللاعب لأن النادي يمتلك عقد اللاعب وليس الوحدة".

وأتم ميدو قائلا: "كان لدي تخوف من عبدالإله يواجه ضغوط عند مواجهة ناديه الأصلي خاصة في ظل المنافسة على الدوري والتفكير في عودته لناديه مجددا في الموسم المقبل.

تفسير ميدو

وفسر ميدو تصريحاته تلفزيونيًا قائلا: "للأسف بعض الصحف اجتزت جزءً من حديثي حول عبدالإله العمري وتم نشره بشكل مختلف، حديثي كان بشكل عام ولا أقصد اللاعب نفسه، ولايوجد لدينا أي شك في اللاعب".

وأضاف: "أثق تماما في نزاهة عبدالإله العمري، إنه لاعب مخلص وأدى مباراة جيدة وواجه خصمًا قويًا بقيادة المهاجم المتألق عبد الرزاق حمد الله، وأرى من العمري من أفضل اللاعبين الذين توليت تدريبهم خلال مسيرتي".

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وتابع: "قد يكون خانني التوفيق في هذا التصريح، أي مدرب معرض لهذا الأمر، لكني أؤكد أن حديثي كان بشكل عام لصالح منظومة الكرة في السعودية ولم يكن له علاقة باللاعب".

وأوضح: "أعتذر عن سوء التوقيت لمناقشة هذه الفكرة، أعتبر أن السعودية بلدي ووطني، قد يكون التوقيت غير مناسب حيث تم فهمه بشكل خاطئ".

وأكمل": "ناديت بتطبيق هذا الأمر (منع اللاعب المعار من مواجهة ناديه الأصلي) في مصر منذ ثلاث أو أربع سنوات".

وأتم ميدو قائلا: "طلبت من إدارة النادي الإبقاء على اللاعب ومحاولة التعاقد معه بشكل دائم أو محاولة تمديد إعارته، لأنه من أهم اللاعبين لدينا وأرى فيه مستقبل دفاع منتخب السعودية".

تغريدة على تويتر

عاد ميدو عبر حسابه على تويتر ليرد على صحيفة "الجزيرة" اليوم الأحد قائلا: "تصريحي بشأن اللاعبين المعارين واضح وصريح ولا يحتاج إلى توضيح لمن يريد أن يسمعه بنية صافية".

وأضاف: "أما عن هواة الصيد في الماء العكر وتلوين المواقف حسب أهوائهم وهواة فن المؤامرات فليس عندي أي وقت للرد عليكم أكثر مما فعلت!!".

وأتم تغريدته قائلا: "خسرنا مباراة سويا كمجموعة وسنعود للانتصارات معا كمجموعة".

ميدو (36 عامًا) خطف الأضواء في الجولة الـ23 من الدوري السعودي بعدما توج بجائزة أفضل مدرب للمرة الثانية في الموسم الجاري منذ توليه القيادة الفنية للوحدة، حيث سبق أن حقق اللقب في الجولة الـ15 من المسابقة.

يذكر أن ميدو قاد الوحدة في 13 مباراة حتى الآن، ونجح في تحقيق ستة انتصارات مع الفريق، بينما انتهت ثلاث مباريات بالتعادل، مقابل تلقيه أربع هزائم، وسجل الفريق تحت قيادته 17 هدفًا، وهو نفس العدد الذي استقبلته شباكه.