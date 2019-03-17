إيهاب جلال: هدف وادي "تاريخي".. ولم أصافح العميد لهذا السبب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

كشف إيهاب جلال المدير الفني لفريق المصري البورسعيدي عن سبب عدم مصافحة حسام حسن مدرب سموحة عقب المباراة التي جمعت بينهما في بطولة الدوري.

وحل سموحة ضيفًا على نظيره المصري في إطار منافسات الجولة الـ26 من بطولة الدوري المصري، وحقق الفريق البورسعيدي فوزًا برباعية مقابل هدفين.

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وخلال تصريحات إذاعية لراديو أون سبورت قال جلال: "لم أصافح حسام حسن حتى لا يحدث أي تجاوز، ولكن طلبت من اللاعبين التوجه إلى مقاعد بدلاء سموحة ومصافحة مدربهم السابق".

وأضاف: "أحمد أبوالسعود حارس مرمى مميز، وينتظره مستقبل مبهر، وبالنسبة لهدف محمود وادي فهو هدف تاريخي".

جدير بالذكر أن حسام حسن رحل عن تدريب فريق المصري ليتولى القيادة الفنية لفريق بيراميدز قبل إقالته ليتولى القيادة الفنية لسموحة السكندري مؤخرًا ولعب مباراتين لم يحقق الفوز في أي منهما، بينما تولى جلال تدريب المصري في ديسمبر الماضي لعب ١١ مباراة، حقق الفوز في سبعة، وتعادل في ٣ ، وخسر أخرى.