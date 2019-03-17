الأهلي يكشف.. موعد استعداده لملاقاة الزمالك.. وعودة إكرامي وهشام محمد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

حدد الجهاز الفني بالنادي الأهلي، العاشرة صباح الأربعاء القادم موعدا لاستئناف التدريبات الجماعية استعدادا لمواجهة الزمالك القادمة.



وسيبدأ الجهاز الفني بالنادي بقيادة مارتن لاسارتي دراسة الزمالك؛ استعدادا لمواجهته في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.



وسيحصل لاسارتي على مجموعة من التسجيلات الخاصة بمواجهات الزمالك المحلية والإفريقية؛ من أجل دراسته ورصد نقاط القوة والضعف في صفوفه.



ويلتقي الأهلي مع نظيره الزمالك يوم 30 مارس الحالي ضمن منافسات مسابقة الدوري الممتاز.



وقال الأهلي أن هشام محمد سينتظم في التدريبات الجماعية للفريق يوم الأربعاء المقبل.



وتعافى اللاعب من الإصابة بالالتهاب في أوتار السمانة والخلفية تلك التي حرمته من التدريبات الجماعية مؤخرًا.

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ويتم تجهيز هشام في الوقت الحالي؛ لعودته للتدريبات الجماعية بعدما أنهى برنامجه التأهيلي خلال الفترة الأخيرة.



وفي السياق ذاته قال الأهلي أن شريف إكرامي حارس الفريق بدأ مرحلة جديدة من التأهيل من الإصابة التي تعرض لها مؤخرا وأبعدته عن المشاركة في التدريبات الجماعية والمباريات في الفترة الأخيرة.



وبدأ إكرامي اليوم تدريبات الجري حول الملعب مع زيادة الحمل البدني، وذلك لمدة أسبوع قبل أن يبدأ المشاركة في تدريبات الكرة تدريجيا.



وأكد الجهاز الطبي بالأهلي أن إكرامي أمامه أسبوعان من التأهيل حتى يعود للمشاركة في التدريبات الجماعية من جديد.



ويعاني إكرامي من تمزق في عضلة السمانة تعرض له مؤخرا، ويغيب بسببه عن المشاركة في التدريبات الجماعية والمباريات.



يذكر أن الجهاز الفني بالنادي منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات لمدة ثلاثة أيام بعد الفوز أمس على شبيبة الساورة الجزائري بثلاثية نظيفة والوصول إلى ربع نهائي دوري الأبطال.