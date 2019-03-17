منتخب مصر يكشف موقف "النني" من طلب شارة القيادة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

كشف إيهاب لهيطة مدير منتخب مصر حقيقة موقف محمد النني لاعب آرسنال الإنجليزي بشأن طلبه الحصول على شارة قيادة المنتخب الوطني خلال المباريات المقبلة.

وخلال تصريحات إذاعية لراديو أون سبورت قال لهيطة: " هذا كلام لا أساس له من الصحة، الأمر لم يناقش من الاساس لأن اللاعب لم يتحدث بهذا الشأن".

وأضاف: "الأمور واضحة أمام الجميع، يتم اختيار اللاعبين بحسب الأقدمية وليس بحسب المراكز أو الأندية".

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وأتم مدير منتخب مصر تصريحاته قائلًا: "نتمنى من الجميع التكاتف وراء المنتخب، وعدم إثارة أمور لا صحة لها".

وكانت بعض التقارير الصحفية قد أشارت أمس السبت إلى أن النني طلب من المدرب المكسيكي خافيير أجيري مدرب الفراعنة الحصول على شارة قيادة منتخب مصر.

جدير بالذكر أن المنتخب الوطني سيدخل معسكرًا مغلقًا بدءًا من اليوم الأحد استعدادًا لخوض مباراتين أمام النيجر في الثالث والعشرين من مارس الجاري في إطار منافسات الجولة الأخيرة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لأمم أفريقيا، يليها مباراة ودية أمام نيجيريا يوم 26 من الشهر ذاته.