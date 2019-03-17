منها الهزيمة.. 3 فرص لتأهل الزمالك لربع نهائي الكونفدرالية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد همام:

يأمل نادي الزمالك في التأهل لربع النهائي في بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، عندما يواجه نظيره نصر حسين داي الجزائري، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة بالبطولة الإفريقية.

الزمالك حقق فوزاً كبيراً على جور ماهيا الكيني بأربعة أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما خلال الجولة الماضية بالكونفدرالية.

وأصبح الزمالك في صدارة المجموعة الرابعة بعد الفوز على جور ماهيا 8 نقاط، يليه بترو أتلتيكو الأنجولي 7 نقاط، بينما جاء نصر حسين داي في المركز الثالث بنفس الرصيد، ويتذيل جور ماهيا الترتيب 6 نقاط.

ويملك الزمالك 3 فرص للتأهل للدور ربع النهائي بكأس الكونفدرالية الأفريقية نستعرضها لكم خلال التقرير التالي:

- طريقان للصدارة والتأهل

إذا أراد الزمالك الصدارة، فأمامه طريقان:

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الأول- الفوز أمام نصر حسين داي، وفي حال فوز الفريق الأبيض لن يحتاج الزمالك النظر للمباراة الثانية والتي ستقام بين جور ماهيا وبترو أتلتيكو، وهنا سيكون لدى الزمالك 11 نقطة، ما يعني استحالة وصول أي فريق بالمجموعة لنفس عدد النقاط.

الثاني- الصعود للدور التالي بالتعادل. وسيتأهل في صدارة الترتيب، أيضا، إذا انتهت المباراة الثانية بالتعادل.

- الخسارة = الصعود بشرط

إذا خسر الزمالك في الجولة المقبلة أمام نصر حسين داي مع تعادل جور ماهيا وبترو أتلتيكو وقتها سيتأهل الأبيض للدور المقبل بفضل المواجهات المباشرة على ممثل أنجولا.

** وسيكون ترتيب المجموعة حال خسارة الزمالك كالتالي: نصر حسين داي (10 نقاط) - الزمالك (8 نقاط)- بترو أتلتيكو (8 نقاط) - جور ماهيا (7 نقاط).

وفي حال خسارة الزمالك مع فوز بترو أتلتيكو أو جور ماهيا وقتها سيخرج الأبيض من البطولة رسميًا.

** وسيكون ترتيب المجموعة حال خسارة الزمالك كالتالي: نصر حسين داي (10 نقاط) - بترو أتلتيكو (10 نقاط)- الزمالك (8 نقاط)- جورماهيا (6 نقاط).