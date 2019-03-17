أعلن ماسميليانو اليجري المدير الفني لفريق يوفنتوس عن تشكيل فريقه الاساسي الذي يحل ضيفاً علي جنوي في المباراة التي تجمعهما علي ملعب لويجي فيراريس ضمن منافسات الجولة 28 للدوري الايطالي . علي ملعب لويجي فيراريس ضمن منافسات الجولة 28 للدوري الايطالي . ويشهد تشكيل البيانكونيري للقاء غياب البرتغالي كريستيانو رونالدو حيث يضم التشكيل كل من : بيرين، كاسيريس، روجاني، بونوتشي ، بيانيتش، بنتاكور، ايمري تشان، كانسيلو، اليكس ساندرو، ماندزوكيتش، باولو ديبالا .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اليجري يعلن تشكيل يوفنتوس امام جنوي في غياب كريستيانو رونالدو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.