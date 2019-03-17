شاهد..مباراة يوفنتوس أمام جنوي بالدوري الإيطالي

حرصاً من بوابة الوفد علي تقديم خدمة مميزة لمتابعيها، نقدم لكم البث المباشر لمباراة جنوي ويوفنتوس ضمن منافسات الجولة 28 للدوري الإيطالي . ضمن منافسات الجولة 28 للدوري الإيطالي . تقام المباراة علي ملعب لويجي فيرياريس بإدارة تحكيمية لماركو ديبيلو، وينقل اللقاء عبر قناة beIN SPORTS HD 4 بصوت المعلق الرياضي حسن العيدروس. Advertisements شاهد المباراة ..

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