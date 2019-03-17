جريزمان يضغط على أتليتكو مدريد للانتقال إلى برشلونة

أصبح الفرنسي أنطوان جريزمان نجم اتليتكومدريد والمتوج بلقب مونديال روسيا الآخير مع منتخب الديوك علي رأس قائمة اللاعبين المرشحين للانتقال لصفوف فريق برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعد الخروج المبكر لفريقه من ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا أمام يوفنتوس الإيطالي.

وأكد تقرير صحفية إسبانية أن جريزمان

يشعر بالندم بعد أن كان قريبا من الانتقال لصفوف الفريق الكتالوني الصيف الماضي، قبل أن يقرر الاستمرار مع أتليتكومدريد في خطوة مفاجئة آنذاك، قبل أن يوقع عقدا جديدا يمتد حتي نهاية موسم 2022-2023.

وأكدت صحيفة ليكيب الفرنسية أن برشلونة يستطيع الحصول علي خدمات جريزمان مقابل 120 مليون يورو فقط خلال فترة الانتقالات الصفيية المقبلة، قبل أن ترتفع قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب مع أتليتكومدريد إلي 200 مليون يورو في المواسم المقبلة.

وأضافت الصحيفة أن جريزمان يدرس جديا الانتقال إلي برشلونة بداية من الموسم المقبل في ظل حالة الإحباط التي تسيطر عليه بعد الإخفاق الأوروبي لفريقه هذا العام.