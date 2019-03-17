للعام الثامن وبمشاركة نجوم العالم..انطلاق بطولة الجونة الدولية للاسكواش

تنطلق فاعليات بطولة الجونة الدولية المفتوحة للاسكواش فى نسختها الثامنة فى الفترة من 17 إلى 26 إبريل المقبل، بحضور نخبة من أهم نجوم اللعبة على مستوى العالم، وبمشاركة أفضل 96 لاعباً من 20 دولة، من بينها مصر، إنجلترا، فرنسا، هولندا، ماليزيا، الهند، باكستان، ألمانيا، سويسرا، فنلندا، نيوزيلندا، الكويت، مالطا، إيطاليا، أسبانيا.

وتعد بطولة الجونة الدولية المفتوحة للاسكواش واحدة من أكبر البطولات المنظمة العالمية للاعبي الاسكواش المحترفين، كما أنها البطولة الوحيدة التي تقام في مصر من بين البطولات السبع الدولية الكبرى في العالم، وذلك وفقا لقيمة الجائزة، وعدد النقاط التي يتم على أساسها ترتيب اللاعبين الدوليين، فى حين تقام باقى البطولات الكبرى فى دول، الولايات المتحدة، هونج كونج، بريطانيا، دبي، وقطر، إضافة إلى بطولة الجونة فى مصر.

وبجانب مشاركة أعلى ثمانية لاعبين في العالم بالبطولة هذا العام، تحظى هذه النسخة باهتمام ومتابعة إعلامية محلية وعالمية كبيرة، حيث سيتم إذاعتها دولياً عبر

أكثر من 30 قناة تلفزيونية منهم قناتي اسكواش تي في، ويورو سبورت. كما سيتم بثها علي الهواء مباشرة إلي ما يقرب من 88 دولة في أربع قارات.وفى تصريح صحفي، قال عمرو منسى مؤسس بطولة الجونة الدولية للاسكواش: "نشعر بفخر كبير لاستضافتنا وتنظيمنا لبطولات دولية بهذا الحجم، خاصة أن تأثيرها الإيجابى يأتى على العديد من المستويات، من أهمها رعاية وتنمية أصحاب المهارات والمواهب فى مصر، وإيجاد مناخ رياضى جاذب يجعل الوصول للعالمية حلم لكل الشباب الموهوبين، خاصة عندما يروا أمام أعينهم نجوم العالم فى رياضة يحبونها يتنافسون على أرض مصر".مضيفًا، "تنظيم تلك البطولة بنجاح للمرة الثامنة، والتى تقام هذا العام، يعكس تمسك عدد من الجوانب المهمة، أهمها تمسك الرعاة الرسميين للبطولة بتنظيمها فى مصر، وفى نفس موعدها، لماحققته من نجاح فى السنوات الماضية، كما يعكس ذلك حجم الجهد المبذول من كافة المنظمين والقائمين عليها، ويعزز فرصة مصر دائمًا فى استضافة مثل تلك البطولات العالمية فى رياضات ومجالات مختلفة، إضافة إلى الاستفادة التى سيحقهها القطاع السياحى من وراء البطولة التى ستحظى بحضور كبير ومتابعة إعلامية واسعة محليًّا وعالميًّا.ومن جانبه قال المهندس خالد بشارة: "نشعر بفخر كبير أن شركتنا ومنشآتنا قادرة على استضافة تلك الفاعليات الدولية الكبرى، وأن حجم تلك البطولة وفعالياتها يشير إلى مدى استعداد وكفاءة البنية التحتية التى نتميز بها، إضافة إلى أن تلك الأحداث الكبرى تدعم مزيد من النمو والاستثمار فى نفس القطاعات سواء فى الرياضة أو السياحة".وتابع بشارة: "بطولة بذلك الحجم وبتلك التجهيزات وبكل هؤلاء الحضور العالميين سيكون لها مردود كبير على كافة المستويات، ولذلك تسعى شركة أوراسكوم دائمًا أن تكون على نفس مستوى الطموحات المصرية عالميًّا، من خلال مشروعاتها أو فاعليتها التى تنظمها وتستضيفها تلك المشروعات".جدير بالذكر أن مجموع جوائز البطولة 352ألف دولار أمريكي، وقد فاز بها فى النسخة الماضية لاعبة أندية وادى دجلة رنيم الوليلي المصنفة الأولى على مستوى العالم واللاعب مروان الشوربجي المصنف الثالث على مستوى العالم.