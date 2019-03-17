مالكوم يحلم بفرصة جديدة مع برشلونة أمام ريال بيتيس

ينتظر البرازيلي مالكوم جناح فريق برشلونة الحصول علي فرصة أخري مع فريقه الذي يحل ضيفا مساء اليوم علي ريال بيتيس ضمن منافسات الجولة 28 للدوري الإسباني.
وابتعد مالكوم البالغ من العمر 22 عاما طوال الفترة الماضية عن التشكيل الأساسي للفريقعلي الرغم من ظهوره بشكل جيد في المباريات القليلة التي لعبها منذ انتقاله قادما من بوردو الفرنسي خلال فترة الانتقالات الصفيفية الماضية.
وتبدو فرصة مالكوم في المشاركة في لقاء اليوم بين
ويامل البلوجرانا في تجاوز عقبة ريال بيتيس اليوم والاقتراب خطوة أخري من حسم لقب الدوري الإسباني مبكرا.
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