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مالكوم يحلم بفرصة جديدة مع برشلونة أمام ريال بيتيس

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ينتظر البرازيلي مالكوم جناح فريق الحصول علي فرصة أخري مع فريقه الذي يحل ضيفا مساء اليوم علي ريال بيتيس ضمن منافسات الجولة 28 للدوري الإسباني.

وابتعد مالكوم البالغ من العمر 22 عاما طوال الفترة الماضية عن التشكيل الأساسي للفريق

علي الرغم من ظهوره بشكل جيد في المباريات القليلة التي لعبها منذ انتقاله قادما من بوردو الفرنسي خلال فترة الانتقالات الصفيفية الماضية.

وتبدو فرصة مالكوم في المشاركة في لقاء اليوم بين

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برشلونة وريال بيتيس كبيرة في ظل غياب عثمان ديمبلي للإصابة، وتراجع مستوي البرازيلي فيليب كوتينيو، وهي نفس الظروف لاتي دفعت فالفيردي للاعتماد عليه في فترة سابقة قبل أن يعود من جديد إلي مقاعد البدلاء.

ويامل البلوجرانا في تجاوز عقبة ريال بيتيس اليوم والاقتراب خطوة أخري من حسم لقب مبكرا.

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