ريال مدريد يحدد شروطه لانتقال كوفاسيتش إلي تشيلسي بشكل نهائي

اقترب الكرواتي ماتيو كوفاسيتش لاعب وسط تشيلسي المعار من ريال مدريد الأسباني من الاستمرار مع ناديه اللندني خلال المواسم المقبلة. وأكدت صحيفة "الكونفدنشيال" الأسبانية أن الفرنسي زين الدين زيدان قرر التخلص من كل اللاعبين المعارين في الصيف المقبل. المقبل. وحدد ريال مدريد 24 مليون جنية استرليني للاستغناء عن كوفاسيتش لصالح تشيلسي بشكل نهائي . وأضافت الصحيفة أن العائق الوحيد في استمرار الاعب مع البلوز هو العقوبة التي وقعت علي النادي اللندني بمنعه من دخول سوق الانتقالات المقبل وهي العقوبة التي تجعل استمرار كوفاسيتش مع الفريق محل شك. وفي ذات الإطار قضت عودة زيدان لقيادة الميرينجي علي فرص الكولومبي خاميس رودريجيز المعار لبايرن ميونيخ الألماني في العودة لصفوف الفريق الملكي في ظل العلاقة المتوترة بين الطرفين.

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