موعد مباراة برشلونة وريال بيتيس بالدوري الأسباني ..والقنوات الناقلة

تتوجه أنظار عشاق الكرة الأسبانية مساء اليوم إلي ملعب ستاد بينتو فيامارين لمتابعة مباراة ريال بيتيس وبرشلونة ضمن منافسات الجولة 28 لبطولة الدوري الأسباني. موعد مباراة برشلونة وريال بيتيس في الدوري الأسباني تنطلق مباراة برشلونة وريال بيتيس بالدوري الأسباني في العاشرة إلا الربع مساء اليوم بتوقيت القاهرة، بينما يكون موعد اللقاء في الحادية عشر إلا الربع بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر إلا الربع بتوقيت مدينة أبوظبي . الأسباني في العاشرة إلا الربع مساء اليوم بتوقيت القاهرة، بينما يكون موعد اللقاء في الحادية عشر إلا الربع بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر إلا الربع بتوقيت مدينة أبوظبي . القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وريال بيتيس بالدوري الأسباني تنقل مباراة برشلونة وريال بيتيس بالليجا الأسباني عبر قناة beIN SPORTS HD 3 بصوت المعلق الرياضي خالد الحدي. Advertisements يدخل برشلونة اللقاء بمعنويات عالية بعد اكتساح ليون مساء الأربعاء الماضي بخماسية في دور أبطال أوروبا. ويسعي الفريق الكتالوني بقيادة ارنستو فالفيردي للعودة بنقاط المباراة الثلاثة والاقتراب بخطوة جديدة نحو حسم لقب الليجا، واستعادة فارق العشرة نقاط عن الوصيف أتليتكومدريد . كما يأمل الأرجنتيني ليونيل ميسي في زيادة رصيده التهديفي لتحقيق لقب هداف المسابقة، حيث يتصدر قائمة هدافي الدوري بـ 26 هدفاً . علي الجانب الآخر يأمل ريال بيتيس في استغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق الفوز والدخول بقوة في الصراع علي المركز الرابع المؤهل للمشاركة في دوري أبطال أوروبا بالموسم المقبل. ويعتمد كيكي سيتين المدير الفني للفريق علي تركيبة قوية في خط وسط الفريق في ظل تواجد البرتغالي ويليام كارفاليو، وجيوفاني لو سيلسو وجناح برشلونة السابق كريستيان تيلو. يدخل برشلونة اللقاء في صدارة ترتيب الليجا ورصيده 63 نقطة، بينما يحتل ريال بيتيس المركز الثامن بـ 39 نقطة.

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