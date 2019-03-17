راحة يومين للاعبي المصري بعد اكتساح سموحة في الدوري

منح إيهاب جلال المدير الفني للنادي المصري لاعبيه راحة سلبية لمدة يومين بعد الفوز الذى حققه فريقه على سموحة بقيادة التوأم حسام وإبراهيم حسن ورفع رصيده للنقطة الـ 41 واحتل بها المركز الرابع منفردا وسط فرحة عارمة سادت الشارع البورسعيدى.

ويستأنف الفريق تدريباته في الرابعة عصر الثلاثاء لبدء الاستعدادات لمباراته بالجولة السابعة والعشرين مع المقاولون العرب والمقرر لها الرابعة عصر الجمعة التاسع والعشرين من مارس الجاري على ستاد الجيش بالسويس.

ووجه المدير الفنى للمصرى الشكر للاعبيه قائلا: الحمد لله على هذا الفوز الكبير على فريق قوى له اسم فى الدورى المصرى وكان توفيق الله هو السند والدعم، وأدى لاعبونا مباراة كبيرة فشكرا لهم على مواصلة الفوز والقادم سيكون أفضل رغم المواجهات القادمة ستكون

صعبة جدا والدورى فى أسابيعه الأخيرة تكون المنافسات قوية لفرق تبحث عن بطولة أو مركز مناسب أو فرق تهرب من الهبوط وستكون مثل مباريات الكئوس، والفوز جاء ليؤكد بما لا يدع مجالا للشك حرص الجميع داخل النادي المصري على التشبث بالمنافسة على دخول المربع الذهبي.

واضاف : حرصنا كجهاز فني على تهدئة اللاعبين قبل المباراة التي جاءت عصيبة بسبب تراجع نتائج سموحة خلال الفترة الأخيرة، ولم ينجرف لاعبونا وراء استفزاز لاعبي المنافس وحافظنا على الهدوء داخل الملعب خاصة بعد دخول هدف فى مرمانا من خطأ الحارس أحمد مسعود ، والحمد لله لدينا الاعب الجاهز

دائما خاصة بعد إصابة محمد جابر وكريم العراقي ولاعبونا كانوا رجالا وأحرز محمود وادى هدفا عالميا يعد أجمل أهداف الدوري العام وجاء تتويجا لمجهودات وادي على مدار شوطي المباراة.

وأكمل واجهنا سموحة بخطة تتناسب مع قدرات لاعبيه وتفوقنا عليه وكانت نسبة الإستحواذ والسيطرة والنتيجة لصالحنا والحمد لله، وطلبت من اللاعبين الذهاب لمديرهم الفنى السابق لتحيته على عكس ما يتصوره البعض أننى سأمنعهم من ذلك، فلا يستطيع أحد إنكار دور حسام حسن مع المصري خلال السنوات الماضية وما حققه مع الفريق وبالتالي من المنطقي أن تكون الأمور بينه وبين اللاعبين بعيدة عن الشد العصبي، واللاعب يجب أن يعلم أنه لا يبقى مدير فني في منصبه للأبد، ورغم خطأ حارسنا فقد أدى مباراة جيدة وتمكن من صد ضربة جزاء فى نهاية المباراة وعليه ألا يقدم هدايا للمنافسين بعد ذلك بعدما بالغ في المراوغة لمهاجم سموحة وأسعفنا الوقت فى علاج هذا الخطأ والفوز بالمباراة.